El calor asfixia a hospitales y centros de salud: sanitarios y pacientes compran ventiladores para combatir las altas temperaturas

El Sindicato de Enfermería SATSE viene denunciando, desde inicios de junio, distintos problemas en centros sanitarios de Euskadi, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Murcia y Canarias, entre otros, al superarse las temperaturas máximas establecidas por ley. SATSE ha recibido quejas de profesionales que "no han visto otra alternativa que comprar sus propios ventiladores para poder trabajar en unas condiciones mínimas, o lo han hecho familiares de pacientes".

Relata casos en los que "sus responsables les han dado como única solución o alternativa que 'cierren las ventanas y bajen las persianas lo máximo posible'", explica SATSE que, en plena ola de calor, reclama poder trabajar en condiciones adecuadas y sin que supongan "ningún riesgo para la salud" de profesionales y pacientes.

Denuncias formales

Al igual que en años pasados, SATSE ha realizado ya denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y las gerencias de salud en todas aquellas situaciones "de calor extremo e insoportable debido a temperaturas que llegan a superar los 30 grados centígrados en áreas, como las plantas donde las personas se encuentran hospitalizadas, las Urgencias o en Rehabilitación".

La normativa en nuestro país señala que, en espacios donde se realizan trabajos sedentarios, como las consultas sanitarias, la temperatura debe estar obligatoriamente entre 17 y 27 grados centígrados, mientras que en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, la temperatura debe situarse entre los 14 y 25 grados centígrados.

A modo de ejemplo, SATSE cita casos de varios centros sanitarios en la provincia de Ourense, Salamanca o Araba con temperaturas que han superado los 29 y 30 grados centígrados.

Planificación e inversión

El Sindicato de Enfermería recalca que los problemas existentes que se producen en algunos hospitales y centros de salud se producen por "una falta de planificación e inversión adecuada" por parte de los servicios de salud.

El sindicato denuncia que faltan sistemas de aire acondicionado adecuados o que no se realizan los trabajos necesarios de mantenimiento de los equipos

"Esta realidad provoca que los centros no cuenten con los sistemas de aire acondicionado adecuados o que no se realicen los trabajos necesarios de mantenimiento de los equipos en tiempo y forma. Tenemos edificios con infraestructuras muy antiguas y poco ajustadas al uso que se dan actualmente", asevera.

El sindicato critica que algunas administraciones sanitarias son las primeras en no cumplir los criterios y recomendaciones incluidos en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026, que incide en la necesidad de que se garantice una temperatura adecuada en todos los lugares de trabajo.

"Caso omiso"

También se hace "caso omiso", apunta, al Real Decreto 4/2023, que establece que deben tomarse medidas adecuadas para la protección de los trabajadores frente a las temperaturas extremas. Resalta que el exceso de calor afecta especialmente a colectivos profesionales, como el personal sanitario, debido a sus duras condiciones laborales y permanente esfuerzo físico y mental.

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Los hospitales y centros de salud son entornos laborales "especialmente vulnerables", ya que acuden y permanecen en ellos personas de edad avanzada o con distintos problemas y complicaciones en su salud. Unas circunstancias, entre otras, que incrementan los riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas, concluye SATSE.