Abierto el plazo para solicitar los Viajes del Imserso 2026-2027: todo lo que debes saber para disfrutar de estos viajes para mayores gallegos

Los jubilados con ganas de viajar deben darse prisa. Hoy, lunes 22 de junio, abre el plazo de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo para la temporada 2026/2027. Este proceso estará abierto desde el próximo lunes hasta el viernes 10 de julio de 2026, ambos incluidos.

El Gobierno dio la semana pasada la confirmación oficial a la continuidad del programa, garantizando que miles de pensionistas gallegos puedan tramitar en las próximas semanas la obtención de sus plazas para uno de los servicios con mayor demanda en el país.

Con la ratificación del Ejecutivo, ya podemos saber que la próxima temporada mantiene el volumen de la convocatoria anterior: 879.213 plazas. También se espera que se mantenga una estructura idéntica, lo que supone que seguirán existiendo las plazas reservadas para personas con menores ingresos por 50 euros, así como otras medidas introducidas recientemente para favorecer un reparto más equilibrado de las plazas disponibles.

Asimismo, el programa mantiene además su triple oferta habitual: viajes a destinos de costa peninsular, costa insular y circuitos culturales, escapadas y turismo de naturaleza. Con la apertura del plazo para solicitudes a la vuelta de la esquina, aquí te dejamos todo lo que debes saber para conseguir tu plaza en el Programa de Turismo del Imserso para la temporada 2026/2027.

Solicitud y plazo de presentación

La solicitud puede hacerse por vía telemática, a través de la sede electrónica del Imserso, o mediante el modelo oficial en papel, que debe enviarse al Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid. El organismo recomienda la vía online por ser más rápida y sencilla. Después, a partir de la segunda quincena de agosto, llegarán las cartas de acreditación con la clave necesaria para reservar.

El plazo de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo para la temporada 2026/2027 abarca desde este lunes 22 de junio de 2026 hasta el viernes 10 de julio de 2026, ambos incluidos. La solicitud sirve para obtener la resolución que acredita la condición de persona beneficiaria del Programa de Turismo, y que permitirá acceder a las plazas convocadas. Cabe destacar que no será necesario que las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores cumplimenten nueva solicitud. Solo tendrás que cumplimentar de nuevo la solicitud en el caso de que quieran modificar algún dato, de lo contrario recibirás tu solicitud por correo para que la devuelvas al Imserso dentro del plazo de presentación de solicitudes ya mencionado.

Para viajar con otra persona, ambos solicitantes tendrán que presentar su solicitud en la misma provincia, tener los mismos destinos elegidos y compartir el orden de prioridad de las plazas solicitadas. La vinculación se verá reflejada en ambas solicitudes.

Requisitos para acceder al programa

Para acceder al programa hay que residir en España y cumplir alguno de los perfiles previstos: ser pensionista de jubilación de la Seguridad Social, pensionista de viudedad con 55 años o más, pensionista por otros conceptos o perceptor de subsidios de desempleo con al menos 60 años, o asegurado o beneficiario del sistema sanitario de la Seguridad Social con 65 años o más. También pueden participar españoles residentes en el extranjero y emigrantes retornados que sean pensionistas del sistema público del país de procedencia. Como regla general, los usuarios deben valerse por sí mismos para las actividades básicas de la vida diaria. Pueden viajar acompañados por su cónyuge, pareja de hecho o persona con relación de convivencia análoga, aunque esta no cumpla los requisitos de edad o pensión. También se permite viajar con hijos con discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por el programa.

Modalidades y servicios que se incluyen

El programa mantiene las tres modalidades de viaje de las anteriores ediciones:

Zona Costa Peninsular : estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

: estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Zona Costa Insular : estancias de 10 y 8 días en Canarias e Illes Balears.

: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Illes Balears. Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, en los siguientes tipos de viajes: circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El programa incluye los siguientes servicios para cada viaje:

Alojamiento en régimen de pensión completa , en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles. En capitales de provincia el alojamiento será en régimen de media pensión. El alojamiento en habitación individual, que tendrá el suplemento, por noche y zona de destino , indicado en el anexo I de la resolución de convocatoria y sujeto a disponibilidad de plazas.

, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles. En capitales de provincia el alojamiento será en régimen de media pensión. El , indicado en el anexo I de la resolución de convocatoria y sujeto a disponibilidad de plazas. Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado , desde la capital de provincia de cada viajero hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia.

, desde la capital de provincia de cada viajero hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia. Póliza de seguros colectiva .

. Servicio de medicina general , complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel.

, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel. Programa de animación socio-cultural.

Decenas de jubilados hacen cola en la agencia de Viajes El Corte Inglés a la espera de poder conseguir un viaje del Imserso. / D. Alján

Precios para la temporada 2026-2027

La previsión de precios, que se puede consultar en este enlace, muestra cómo varían según el destino, la duración, la temporada y si el viaje incluye transporte. La opción más económica dentro de las tarifas generales son las escapadas de 4 días y 3 noches a capitales de provincia en temporada baja, por 132,91 euros. En el extremo opuesto se sitúan las estancias de 10 días y 9 noches en Canarias con transporte incluido durante temporada alta, que alcanzan los 564,72 euros. Además, los viajes contratados en temporada alta tienen un suplemento de 100 euros respecto a la temporada baja, y también se aplica un recargo de 100 euros a quienes contraten un segundo viaje o turnos sucesivos dentro de la misma campaña.

Este año se renueva una de las medidas más populares de la anterior edición: se reservan 7.447 plazas a precio reducido de 50 euros para personas con pensiones más bajas. Esta tarifa está dirigida a pensionistas con ingresos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social. En estos casos, el Imserso asume la diferencia para que el coste del viaje no sea una barrera. Como la temporada anterior, también se reservará un 2% de plazas para los usuarios que quieran viajar con perros o gatos en los lotes de costa peninsular e insular; siempre que el animal no supere los diez kilos.

Cuándo se empezarán a vender los viajes

Se prevé que el programa de Turismo del Imserso comience su comercialización en los meses de septiembre u octubre de 2026. Para ello, y con carácter previo, las personas que hayan sido acreditadas para participar en los viajes, recibirán en sus domicilios su carta de acreditación, en la que se señalará a partir de qué día podrán reservar los viajes correspondientes a la temporada de turismo 2026-2027.

Agencias de viajes donde conseguirlos

Las reservas se podrán realizar en la web de las empresas TURISMOSOCIAL y MUNDICOLOR, para los viajes de Costa Peninsular y Turismo de escapada, a través de aplicación de Turismo Social para los viajes de Costa Insular, o de forma presencial en los puntos de venta o agencias de viajes colaboradoras.