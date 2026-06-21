El vigués Diego Pazó triunfa en Róterdam con cuatro premios internacionales para su coreografía «Gárgola»

El coreógrafo y bailarín vigués Diego Pazó ha logrado uno de los hitos más destacados de la danza contemporánea española en los últimos años al obtener cuatro Partner Awards en el Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC), uno de los escaparates más prestigiosos del mundo para la creación coreográfica en formato dúo, con la pieza «Gárgola», de la que es coaturor.

Pazó, formado en Vigo -es graduado en Bellas Artes en la Universidad de Vigo (UVigo) y comienza a bailar a través del breakdance en 2008- antes de continuar su trayectoria profesional en Pamplona, comparte este reconocimiento con la bailarina y coreógrafa Lucía Burguete, natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Ambos son fundadores y codirectores de la compañía Qabalum.

La pieza fue distinguida con cuatro Partner Awards concedidos por organizaciones de referencia en el ámbito de la danza: FORM Dance Projects (Australia), Codarts Rotterdam (Países Bajos), el Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne | EMKA (Francia) y la Acosta Dance Foundation, impulsada por el prestigioso bailarín Carlos Acosta.

El RIDCC, celebrado anualmente en Róterdam desde 2018, se ha consolidado como una de las principales plataformas internacionales para coreógrafos emergentes. Cada edición selecciona únicamente dieciséis propuestas entre centenares de candidaturas procedentes de todo el mundo, convirtiéndose en un escaparate clave para el descubrimiento de nuevas voces de la danza contemporánea.

Fundada en 2020, Qabalum se ha consolidado como una de las propuestas emergentes más singulares del panorama coreográfico español. Su trabajo se articula en torno a una intensa investigación física, la creación de imágenes escénicas de gran potencia visual y una exploración constante de los límites entre lo humano, lo animal y lo simbólico.Tanto Pazó como Burguete han colaborado con destacados creadores y compañías europeas, una experiencia que ha contribuido a dotar a la compañía de una proyección internacional temprana y sólida.

El propio nombre de la compañía establece además un vínculo directo con Vigo. Qabalum se inspira en el universo poético de Carlos Oroza, una de las figuras culturales más singulares de la ciudad. Su obra, marcada por la oralidad, el ritmo y la musicalidad del lenguaje, continúa siendo un referente de la creación contemporánea.

De este modo, cada escenario en el que la compañía se presenta en Europa, América u Oceanía funciona también como un eco de esa tradición poética viguesa, trasladada a un lenguaje corporal que amplía sus fronteras sin renunciar a sus raíces.

La obra presentada en Róterdam propone un viaje físico y simbólico a través de la relación entre el ser humano y lo animal. Sobre el escenario, dos cuerpos se atraen, se enfrentan y se transforman, generando un universo visual que evoca figuras ancestrales, criaturas mitológicas y elementos arquitectónicos profundamente arraigados en la memoria colectiva.

«Gárgola» invita al espectador a reflexionar sobre aquello que permanece oculto bajo las capas de la civilización, explorando la tensión entre instinto, memoria y metamorfosis.

La presencia española en la Rotterdam International Duet Choreography Competition ha ganado protagonismo en los últimos años, con reconocimientos como el Premio del Público obtenido en 2024 por Carla Cervantes y Sandra Egido con la pieza «Somos». Sin embargo, la obtención de cuatro Partner Awards sitúa a Diego Pazó y Lucía Burguete entre las participaciones españolas más destacadas en la historia reciente del certamen.

Más allá de los galardones, este resultado abre a la compañía de Pazó y Burguete nuevas vías de colaboración en Europa, Reino Unido, Australia y la región Asia-Pacífico, consolidando un proceso de expansión que ya trasciende el circuito emergente.

Para el artista vigués y su compañera de creación, el éxito de «Gárgola» supone la confirmación de una trayectoria artística en plena proyección internacional, capaz de alcanzar escenarios cada vez más relevantes sin perder el pulso de su origen.