Pintar el mar desde el fondo de la ría de Vigo

Aprender las técnicas básicas de la acuarela y desarrollar imaginación y creatividad mientras alrededor transcurre la vida marina con completa normalidad, pintando en un entorno privilegiado desde el que poder contemplar bancos de peces, flora marina y la transformación de la luz al colarse en un pedacito del fondo de la ría de Vigo. Es la propuesta que la artista viguesa Eva Casais llevará próximamente al visor submarino «Nautilus», que en el mes de julio se transformará en un estudio de arte flotante por un día.

Eva Casais mostrando una acuarela marina en el visor submarino. / Marta G. Brea

Sin que sea necesaria una experiencia previa con la acuarela, el objetivo de esta original actividad es ofrecer una propuesta de ocio alternativa en el centro de la ciudad olívica en la que «bajar revoluciones» y dejar de lado las pantallas con el fondo marino como inspiración, al mismo tiempo que se acerca al público la biodiversidad de la ría de Vigo. En este sentido, Eva Casais explica que la propuesta partió de la Fundación Traslatio, desde donde plantearon a la artista viguesa la posibilidad de desarrollar el taller en el Hidria Segundo, uno de los últimos barcos de vapor vinculados al abastecimiento de agua en los puertos gallegos, sin embargo, Casais indica que «me parecía más original llevar la actividad al ‘Nautilus’ y pintar dentro del mar mientras se observa el entorno marino, les hice esta propuesta y les pareció bien. Esta es una primera toma de contacto y la idea es que en el futuro se puedan llevar a cabo más talleres similares».

Asimismo, la responsable de impartir el obradoiro creativo señaló que considera que «es una iniciativa única y que, en un momento en el que los talleres están tan de moda, pienso que se sale de lo común por el entorno; estoy muy emocionada por ser la primera en impartir este tipo de talleres y creo que puede resultar muy inspirador», destacó la artista viguesa.

Temática marina

En cuanto a la dinámica del taller de iniciación a la acuarela, que en concreto se celebrará el próximo 13 de julio en el observatorio submarino y que está concebido para aquellas personas que sientan curiosidad por acercarse a la pintura y llevarlo a cabo de una manera no tan habitual, Eva Casais menciona que «la actividad está pensada para que pueda participar cualquier persona, no es necesario tener conocimientos específicos de acuarela, el dibujo que realizaremos es de temática marina y está diseñado para que puedan elaborarlo por completo en la jornada». Por otra parte, Eva Casais también apunta que «está pensado para un máximo de 10 personas y también para mayores de 12 años, con el objetivo de que la dinámica sea más rápida ante las necesidades que puedan surgir».

Se sale de lo común por el entorno y creo que va a resultar una experiencia muy inspiradora

Por otra parte, y gracias también a la colaboración con la Fundación Traslatio, el alumnado de Eva Casais en su espacio de trabajo habitual, La Quimera, tendrá la oportunidad de participar en una exposición que tendrá lugar en el interior del Hidria Segundo.

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Muralista y ceramista, en 2025 Eva Casais logró que una de sus intervenciones urbanas alcanzara proclamarse como el mejor mural del mundo del mes de agosto a través de la plataforma Street Art Cities, un hito que supuso un importante paso en su trayectoria, muy especialmente también porque la obra que obtuvo dicha distinción fue la que la artista viguesa realizó en la protectora de animales Os Biosbardos. En la actualidad, además de las clases y de los talleres particulares que imparte, la viguesa tiene en marcha dos importantes proyectos: un mural en Mondariz Balneario y su participación en el Festival Meninas de Canido, en Ferrol.