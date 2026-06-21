La obra de Eduardo Soutullo «Das Eismeer» llegará a Vigo en mayo de la mano de la Real Filharmonía de Galicia

La obra de Eduardo Soutullo «Das Eismeer» (El mar de hielo) llegará a Vigo el 12 de mayo del próximo año de la mano de la Real Filharmonía de Galicia bajo la batuta de la directora de orquesta Chloé van Soeterstède. Esta pieza del compositor vigués, premio Nacional de Música 2023 en la modalidad de composición por «El lamento de los girasoles», fue uno de los estrenos absolutos de la temporada 2025/2026 de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), que fue la que encargó esta obra.

Como el mismo Soutullo explicaba a este diario, «Das Eismeer» es una pieza inspirada en el cuadro homónimo del pintor alemán Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774-Dresde, 1840), que presenta un barco naufragado en el paisaje helado y desolado del Ártico como metáfora de la arrogancia humana. Compuesta sobre el poema «Poema del amor y del mar», de Maurice Bouchor, ofrece una tristanesca recreación del medio marino, impregnada de un suntuoso y decadente anhelo. Según Soutullo, la obra, de quince minutos de duración, adquiere una dimensión contemporánea vinculada al cambio climático y al impacto humano sobre el planeta.

El concierto de la Real Filharmonía de Galicia, que llevará por título «Horizontes infinitos», tendrá lugar en el Teatro Afundación y ofrecerá un programa integrado por la Obertura en Do mayor de Fanny Mendelssohn, compositora cuya obra permaneció durante mucho tiempo en la sombra y algunas de cuyas composiciones llegaron incluso a atribuirse a su hermano, Felix Mendelssohn; la suite «Ma Mère l’Oye», de Maurice Ravel, compuesta para piano a cuatro manos, una obra que orquestó en 1912 y convirtió en un delicado universo de fantasía, color y refinamiento tímbrico; y la Sinfonía n.º 5 en Re mayor, Op. 107, «Reforma», de Felix Mendelssohn, que cerrará la actuación, una obra escrita en la misma etapa que las sinfonías «Escocesa» e «Italiana», que vio comprometido su recorrido cuando la orquesta prevista para el estreno la rechazó.

Un poco antes de la cita en Vigo, en abril de 2027, «Das Eismeer» se ejecutará dentro del programa «Pinturas nórdicas», que se desarrollará los días 8 y 9 en el Palacio Euskalduna de Bilbao.