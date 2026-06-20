Galerías históricas
San Xoán prende en Galicia: fuego, sardinas y conjuros
La noche más corta del año es una oportunidad, según la tradición, para alejar a los malos espíritus
Aunque la entrada del verano astronómico ocurrirá en la madrugada del 21 de junio, popularmente empieza en la noche de San Xoán. El rito pagano del cambio de estación se cristianizó con la conmemoración del nacimiento de San Juan Bautista, medio año después de la Navidad.
La noche más corta del año es una oportunidad, según la tradición, para alejar a los malos espíritus, quemando en hogueras aquello de lo que uno desea desprenderse.
Los rituales de purificación incluyen saltos sobre el fuego (siempre en número impar) o el cacho, las hierbas aromáticas y medicinales que se dejan en agua a la intemperie por la noche para lavarse la cara al día siguiente.
Y como ninguna festividad en Galicia puede desprenderse de su parte gastronómica, las brasas se aprovechan para una sardiñada, y el cuerpo también se purifica con una queimada.
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