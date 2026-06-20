El pueblo gallego que se llenará de vino este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cuatro orquestas

Después de las numerosas fiestas dedicadas a la filloa y las ferias del cocido que protagonizaron el invierno, ha llegado la temporada de las verbenas veraniegas en los pueblos de Galicia. Durante estos meses, los municipios llenarán sus calles de música y comida para aprovechar el buen tiempo al aire libre y ofrecerán, en ocasiones, auténticos banquetes sin costo entre los visitantes.

Es el caso de un concello situado a apenas 40 minutos de Santiago, que hará correr el vino y las sardinas hasta el domingo 21 de junio. Tras el arranque del jueves con actividades infantiles, este viernes por la noche empezará el grueso de esta fiesta de verano, que se extenderá a lo largo de todo el fin de semana con torneos, exposiciones, folclore y una comida con vino y sardiñada gratis.

Hablamos de la Festa do Viño, una celebración de casi medio siglo en el ayuntamiento de Barro (Pontevedra), que festeja esta semana tanto sus vinos con Denominación de Origen Rías Baixas como los caseros de la zona. Todas las tardes y el domingo durante todo el día habrá actividades para grandes y pequeños, con la actuación de La Mecánica, Panorama City, Marbella y América de Vigo para coronar la noche.

Las sardinas gratis que se reparten en la Festa do Viño de Barro. / Rafa Vázquez

Programación de la Festa do Viño de Barro, cuatro días de música y gastronomía

Esta fiesta gallega dedicada al vino de O Salnés es una de las más longevas de Barro. La de este año será la edición XLVII y comenzará su tramo más fuerte a partir de las 21.00 horas con el pregón, la actuación de Son das Tabernas y la verbena de La Mecánica y Panorama City a partir de las 22.30 horas.

El epicentro del festejo será el Pazo da Crega, donde se desarrollarán las catas que caracterizan este festival del vino. Allí tendrá lugar el sábado 20 de junio el concierto de la Coral Polifónica de Barro a las 18.00 horas, seguido por una exposición, el XXX Festival Folclórico do Grupo de Danzas 'Amor Ruibal' de Barro y la actuación de Xabi DJ.

De nuevo a las 22.30 horas será el turno de las orquestas gallegas, con Marbella y América de Vigo como protagonistas esta noche. Conviene, eso sí, no trasnochar demasiado si uno no quiere quedarse dormido y perderse la degustación vinícola del domingo a las 10.30 horas, en la que se podrán probar algunos de "los mejores vinos de la D.O Rías Baixas".

Programación de la XLVII Edición de la Festa do Viño de Barro. / Concello de Barro

A partir de entonces y a lo largo de toda la mañana, habrá catas de albariños y vinos caseros amenizadas por la Charanga Alambique. Uno de los momentos culmen del festejo llegará a las 12.00 horas, cuando el pueblo ofrecerá sardinas y vino gratis para los vecinos y las visitas que se hayan acercado hasta el lugar.

Los forofos del motor podrán disfrutar de una reunión de coches y motos clásicas y entretener la vista hasta la comida popular de las 15.00 horas. Por la tarde, esta conocida fiesta gastronómica de Galicia se cerrará con el show de Fátima Pego y la Banda Municipal Xuvenil de Barro, que interpretarán varias piezas desde las 20.00 horas.

A lo largo de la celebración, además, tendrán lugar torneos de fútbol y de tenis, y también se entregarán trofeos. Si a uno le roba el corazón alguno de los vinos que ha degustado, podrá adquirirlo en el pazo la noche del viernes, así como el fin de semana a partir del mediodía.

Una fiesta en un enclave único

La XLVII Festa do Viño de Barro no solo permitirá bailar y llenarse el estómago de vino y sardinas. Quienes acudan al evento también podrán aprovechar para explorar la zona, que cuenta con un magnífico patrimonio natural y varias reliquias prehistóricas con las que viajar en el tiempo.

Uno de los parajes más destacados es el parque natural Ría de Barosa, donde se puede disfrutar de un agradable paseo junto al río y gozar de una cascada de 30 metros de altura. El camino está salpicado de antiguos molinos restaurados y en él es posible cruzarse con todo tipo de animales, como conejos, erizos, garzas y nutrias.

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Igual de impresionante es el Monte de Güimil, un mirador repleto de castaños desde el que se puede observar gran parte de O Salnés. Si se visita Barro y la fiesta deja hueco para el turismo, también conviene acercarse a los petroglifos del Monte Bazar, tres muestras de arte prehistórico repartidos en un sendero de 3 kilómetros de longitud.