El cineasta vigués Demetrio Bilbatúa recibirá el Premio Ariel de Oro 2026

Al otro lado del charco, descuelga el teléfono y pregunta si a España ya ha llegado la noticia para, a continuación, señalar: «Para mí es la presea más importante que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y es un orgullo que hayan valorado así una trayectoria de más de 60 años dedicados a filmar». Son palabras del cineasta vigués Demetrio Bilbatúa, quien ayer, desde México, se mostraba entusiasmado y muy orgulloso al poder confirmar a FARO que el próximo mes de agosto recibirá el Premio Ariel de Oro 2026, un galardón honorífico con el que la AMACC reconocerá la excelencia y la trayectoria profesional del hombre que filmó más de un millar de documentales en el país.

La academia otorga anualmente esta distinción a figuras o instituciones del audiovisual nacional que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo de la cinematografía mexicana y, en esta ocasión, ha escogido a Demetrio Bilbatúa para ello al considerarlo, a sus 91 años de edad, un «referente del periodismo cinematográfico». El vigués compartirá la distinción con la actriz Rosita Arenas, estrella de la Época de Oro del cine mexicano.

Campañas presidenciales, la naturaleza de México, su evolución en materia de infraestructura, los Juegos Olímpicos de 1968 o el Mundial de 1970, así como grupos étnicos tales como los Huicholes o Tepehuanes, entre otros, son algunas de las temáticas que abarca el acervo fílmico de Bilbatúa que supera el millar de cintas documentales, películas de 35 milímetros que fueron restauradas y digitalizadas gracias al apoyo del empresario Carlos Slim. Más de un siglo dedicado al sector audiovisual, siendo testigo directo de los avances de México, le ha valido a Bilbatúa cosechar más de un centenar de premios nacionales e internacionales, destacando el propio director el «máximo», dos premios Ariel, que distinguen lo mejor del cine mexicano, y a los que próximamente sumará el galardón honorífico.

«Me siento muy orgulloso de ser mexicano y español», indicó el documentalista, quien ante todos los reconocimientos internacionales que lleva acumulado también hizo alusión a una pequeña espinita clavada: la de no ser un poco más reconocido en España, de donde tuvo que exiliarse siendo apenas un niño debido a la que él mismo describió en su momento como «desproporcionada» represión franquista en la ciudad de Vigo.

Es un orgullo que hayan valorado así una trayectoria de más de 60 años dedicados a filmar

En su última entrevista con FARO, publicada a finales de 2025, Bilbatúa recordó a este respecto que no llegó ni siquiera a conocer a su padre porque «apenas tenía un año y unos meses de vida cuando estalló la Guerra Civil y fue encarcelado. Sin mayor ‘delito’ que haber pertenecido a UGT, aquel fue motivo suficiente para que lo fusilaran junto a mi tío Antonino, diputado de la República Española. Los llevaron al paredón de fusilamiento, pero antes les obligaron a cavar la fosa donde serían enterrados. Y al otro hermano de los Bilbatúa, a mi tío Luis, que era telegrafista en Telégrafos de Vigo, le dieron un paseo. Aquello fue una tragedia para nosotros, éramos una familia modesta y quedamos señalados: yo era ‘el hijo del rojo’, ‘el hijo del fusilado’, por eso mi madre decidió llevarnos para A Coruña, en donde estaba su familia» para, finalmente, partir hacia México en 1945.

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Con tan solo 19 años, Demetrio Bilbatúa inició su carrera en el sector audiovisual y fue su capacidad para incorporar recursos poco comunes para la época, así como la de dar dinamismo y originalidad a sus producciones informativas, lo que le valió ser uno de los documentalistas más reconocidos no solo en México, sino a nivel internacional.