Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stock vivienda GaliciaRiadas OurensePagar por ir al monteCondena Armador SimionePrisión fugado Ponte CaldelasCelta FortunaEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 19 de junio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 19 de junio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 19 de junio de 2026

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 19 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 08, 34, 39, 41 y 42, y las estrellas 02 y 07.

El código del Millón ha sido el CZQ59857.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
  2. Tres jóvenes heridas al ser atropelladas en un paso de peatones en Silleda
  3. Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
  4. Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
  5. La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
  6. Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
  7. Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
  8. Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

Sorteo Bonoloto del viernes 19 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 19 de junio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 19 de junio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 19 de junio de 2026

La Batalla de Rande reúne a 115 nadadores de 11 países

La Batalla de Rande reúne a 115 nadadores de 11 países

Basket na Rúa amplía a júniors su rango de categorías

Basket na Rúa amplía a júniors su rango de categorías

Reforzados y unidos: la victoria diplomática de Irán apacigua las voces contrarias a negociar con EEUU

Reforzados y unidos: la victoria diplomática de Irán apacigua las voces contrarias a negociar con EEUU

Un produtor musical alerta: «Estamos sendo dopados pola Administración, cando se acaben as axudas ou as empresas cervexeiras pechen o grifo dos apoios non sei que vai ser de nós»

Un produtor musical alerta: «Estamos sendo dopados pola Administración, cando se acaben as axudas ou as empresas cervexeiras pechen o grifo dos apoios non sei que vai ser de nós»

Se reconoce en un mural de Vigo y pide ayuda para encontrar al artista: «Se recompensará»

Se reconoce en un mural de Vigo y pide ayuda para encontrar al artista: «Se recompensará»

Flaco se va de «veranito» a San Vicente

Flaco se va de «veranito» a San Vicente
Tracking Pixel Contents