¿Quién es Paolo Roversi? El fotógrafo de Dior llega este fin de semana a la Fundación de Marta Ortega en A Coruña

Un retrato puede significar más que una imagen y trascender la moda. En el caso del fotógrafo italiano Paolo Roversi, uno de los más influyentes del panorama mundial, sucede exactamente eso. Roversi es considerado uno de los grandes «image-makers» de la moda contemporánea tras trabajar con marcas como Vogue, Vanity Fair, Comme des Garçons, Dior... Con su próximo trabajo, el artista vuelve a España, lugar donde en unas vacaciones familiares en 1964 revelaba sus primeros negativos. El artista será el próximo encargado de llenar con su obra el Centro Marta Ortega Pérez (MOP) del Muelle de Batería de A Coruña. Desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre, la exposición Doubts del fotógrafo, comisariada por Clara Belleville, estará abierta al público (con posibilidad de visitas guiadas) para sumergirse en sus más de cuatro décadas de trayectoria.

«Las dudas abren puerta a la creatividad y la imaginación»

Con la presentación de Doubts, Paolo Roversi combina obras icónicas con imágenes inéditas, por lo que permite realizar un recorrido íntimo por el universo del fotógrafo, que ha construido un lenguaje fotográfico propio. Según el artista, «las dudas abren puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran». El centro será dividido en secciones interconectadas que reflejan la estética del autor y su idea de que la belleza también se halla en el silencio, las sombras y el vacío: Theatre, AppearancesShadowsDoubtsPeoplePresenceGraceBeauty y Fading.

Paolo Roversi nace en 1947 en Rávena (Italia) y su infancia está marcada por la curiosidad visual. En 1970 consigue trabajar como fotoperiodista de la Associated Press y poco después abre su primer estudio en Rávena. Tres años más tarde, Roversi fue a París invitado por el director artístico de la Revista Elle y desde ese momento comienza a desarrollar su reconocida carrera de fotografía de moda, retrato y estudio. Uno de sus sellos más personales, que se podrá encontrar en Doubts gracias a la Fundación MOP, es su gran-formato de Polaroid con el que obtiene imágenes con calidad etérea, luz suave y aire atemporal y onírico. A pesar de sus más de 40 años de trayectoria, la obra del fotógrafo continúa siendo un referente y una fuente de inspiración actual, al igual que su estudio, el Studio Luce, conocido como «un templo de la luz».

Olor de la India (1999) es una de las creaciones más reconocidas del artista, un fotolibro sobre sus viajes por la India. En el mismo año también publica su serie fotográfica Nudi, un monográfico minimalista e íntimo que recoge 49 retratos de modelos desnudas como Kate Moss o Shalom Harlow. Otro de sus trabajos más aclamados es la edición de 2020 del Calendario Pirelli (Looking for Juliet) donde el fotógrafo italiano fue el encargado de retratar a personajes icónicos como Rosalía o Emma Watson. En su obra también destacan las campañas de moda en marcas como Dior o Comme des Garçons y sus retratos a la modelo estadounidense Sara Grace o a la duquesa de Cambridge Kate Middleton.

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«Parecen cobrar vida ante nuestra mirada»

Roversi será el próximo encargado de llenar con su obra el Centro MOP del muelle de la Batería de A Coruña y dejará abierta al público una exposición de verano que procurará continuar con el éxito y reconocimiento internacional que recibe la fundación cada año. La obra del fotógrafo italiano fusiona emoción, intimidad, sensibilidad y alma, y de esta manera consigue insuflar vida a sus obras. Según el crítico de arte Vince Aletti, muchas de las obras de Paolo Roversi «parecen cobrar vida ante nuestra mirada... sus imágenes emocionan al punto que resulta imposible confinarlas a una página, a una pared».