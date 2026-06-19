Netflix cumple el sueño de Touriñán: habrá tercera temporada de la serie sobre el narcotráfico en Galicia «Clanes» y será la última

El actor gallego Xosé Antonio Touriñán me confesaba el pasado mes de abril su deseo de que ojalá hubiese tercera temporada de la serie «Clanes». En concreto, señalaba: «Tiene que haber una tercera parte. Si va todo bien. Todos queremos saber cómo acaba todo esto». La plataforma, como genio de la lámpara, ha atendido a su plegaria y a la de miles y miles de espectadores que han conectado con las dos primeras temporadas. Acaba de anunciar que comenzarán a preparar la tercera entrega con nuevos episodios sobre el narcotráfico gallego.

Eso sí también ha aclarado que será la última, que no habrá posibilidad de una cuarta. Para los nuevos capítulos habrá novedades pero también se repetirá parte de la fórmula del pasado.

Tamar Novas y Miguel de Lira repetirán en la tercera entrega de "Clanes", de Netflix. / Jaime Olmedo

Repite el elenco

En primer lugar, la producción volverá a recaer en la gallega Vaca Films. Como segundo punto, el elenco será prácticamente el mismo. Clara Lago y Tamar Novas repiten pero también seguirá teniendo su papel Luis Zahera.

La inclusión de este ya nos da una pista de los derroteros de la serie. Recordemos que la temporada segunda acaba con su personaje (el narco de sensibilidad 'religiosa') apresado por la policía en una redada. Es muy probable que sigamos su estela desde la cárcel. O no, quizás haya un quiebro en la historia.

Otros que vuelven a tener papel son Melania Cruz, Miguel de Lira y Xosé Antonio Touriñán. Este último da vida a Nilo, el hombre de más confianza del protagonista, Daniel (Tamar Novas). Hasta ahora se ha caracterizado por moverse «por el honor, por cumplir siempre aunque dude por momentos. Es un buen segundo de Daniel y de su padre. Nilo está dispuesto a cargar él con las cosas para que no cojan al jefe».

"Clanes" volverá a la pantalla con una tercera temporada en Netflix. / J. Olmedo

Touriñán: «Quiero mucho al personaje; (...) es buena persona»

Touriñán reconoce que estima a su personaje: «Nilo me parece un gran personaje por ser una persona de honor. No es para nada lineal. Para mí, es un buen tipo que le tocó hacer eso en la vida. Ganó muchos dinero. Es majo y encantador pero cuando hay que ponerse serios es el mejor haciendo su trabajo. Estoy muy feliz con Nilo aunque no estoy de acuerdo para nada con lo que hacen. Quiero mucho al personaje. Me cae bien y le quiero mucho, aunque es un cabrón de vez en cuando. Aún así, para mí, es una buena persona».

Si en el elenco principal no habrá cambios y el guion seguirá recayedo en Jorgue Guerricaechevarría, sí se producirán modificaciones en la dirección. Netflix ha anunciado que dirigirán la tercera temporada Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. La primera ya dirigió a Tamar Novas en su película «O corpo aberto». En la pasada gala de los Mestre Mateo se alzó con el premio a la mejor dirección por «Antes de Nós», arrebatándoselo a Oliver Laxe por su «Sirat».

Netflix desvela la nueva trama

Desde Netflix han adelantado la sinopsis de la nueva trama. En el arranque, nos situarán un año después de lo acontecido en el remate de la segunda temporada. Ana (Clara Lago) vive como testigo protegida. Se encuentra lejos de Cambados junto a su madre y su hija (que también lo es del personaje Daniel). Por su parte, Tamar intenta llevar adelante una vida más honrada separado del narcotráfico.

Daniel no sabe dónde se encuentran Ana y su hija, quiere localizarlas. Esa paz que viven va a ser amenazada por un clan albanés que quiere hacerse con el negocio del narcotráfico en O Salnés. Los métodos que utiliza pondrán contra las cuerdas a los Padín y, por consiguiente, a Daniel y su familia.

Una serie de éxito mundial

«Clanes» se ha convertido en una de las producciones más exitosas de Netflix. La rodaron principalmente en la zona de Arousa aunque en la segunda temporada se movieron a Madrid, la meseta y Dublín. Con la primera entrega de capítulos fue número uno en 28 países. Alcanzó el top 10 en 82 estados con 6,4 millones de horas vistas.

Con la segunda tanda también cosechó un éxito destacado aunque de momento Netflix no ha desvelado las cifdras de visualizaciones. Consiguió llegar al top 5 mundial de las series de habla no inglesa y fue número uno en países como España, Portugal, Argentina o Uruguay.

Emma Lustres, CEO de la productora Vaca Films, creadora de la serie, señalaba en mayo a FARO que la segunda entrega había funcionado especialmente bien en España, mejor que la primera. También reconocía el gancho de Zahera en los países latinoamericanos.

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Recalcaba que «como gallegos, para nosotros, es un orgullo de serie porque muestra una Galicia muy bonita" además de reflejar la forma de hablar y ver el mundo de los gallegos.