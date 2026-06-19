Sardinas, hogueras y las 'meigas': así son las camisetas y sudaderas especiales de Zara por San Juan
La tienda de la calle Compostela ha registrado largas colas desde primera hora para adquirir la colección exclusiva inspirada en la fiesta coruñesa
María Rey
Zara lo ha vuelto a hacer: A Coruña ha amanecido este jueves con gran expectación por el nuevo lanzamiento dedicado a San Juan. La tienda de la calle Compostela registra desde primera hora de esta mañana grandes colas de clientas dispuestas a hacerse con la nueva edición especial que ha diseñado la firma de Inditex con motivo de la fiesta coruñesa por excelencia.
La noche de las hogueras se verá de nuevo representada en una nueva colección de Zara, a la venta de forma exclusiva en su establecimiento de la calle Compostela de A Coruña, por lo que, quienes lo tienen al alcance, han querido asegurarse un sitio en la cola para poder lucir la primicia esta próxima ‘noite meiga’.
Sardinas y hogueras
En un fondo rayado a tonos rojos, azules y blancos, la línea especial de Zara luce en camisetas y sudaderas —también para los más pequeños— los elementos identitarios del San Juan coruñés: sardinas y hogueras. Un emblema digno de 'meigas' corona el diseño: 'Sardiñas veñen e van'.
En la calle Compostela la cola estaba perfectamente organizada, con una puerta reservada para los interesados en adquirir las prendas limitadas, y otra para el resto de compradores, con una cinta con el símbolo de la sardina separando ambas entradas.
El vestíbulo de la tienda se transformó para acoger un puesto en tonos azules, con un toldo que indicaba, sin lugar a dudas —igual que la cola—, dónde se hallaba la popular colección, integrada por camisetas y sudaderas, para adultos y niños, en tres tonos muy marineros: blanco, rojo y azul.
- Herida muy grave una mujer tras una colisión frontal contra un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo
- De Doja a A Estrada para abrir boca
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid