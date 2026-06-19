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Buscan pescadores y mariscadoras para un rodaje remunerado en Galicia

La productora Alén Filmes explica que no se requiere experiencia como actor o actriz para participar en el spot publicitario, que se grabará los días 2 y 3 de julio

Las mariscadoras de Cesantes faenan en un banco de la ría.

Las mariscadoras de Cesantes faenan en un banco de la ría. / RICARDO GROBAS

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Marta Clavero

Marta Clavero

La productora Alén Filmes busca pescadores y mariscadoras reales para participar en un rodaje profesional en Galicia. La convocatoria está dirigida a personas vinculadas al sector pesquero y marisquero que quieran formar parte de un spot publicitario cuya grabación está prevista para los días 2 y 3 de julio.

La oferta está dirigida a perfiles auténticos, por lo que no es necesario contar con experiencia previa como actor o actriz. El trabajo será remunerado y la organización anima a participar a personas del mar que quieran vivir una experiencia diferente delante de las cámaras.

«¿Eres pescador o mariscadora y te gustaría participar en un rodaje profesional?», plantea la convocatoria, que busca mostrar «la esencia de nuestro mar» a través de personas reales del sector.

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Las personas interesadas deben enviar un mensaje de WhatsApp con el asunto «PESCADOR» al número 644 416 549. Desde la organización animan también a compartir la convocatoria con posibles interesados.

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