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Encuentros sin edad en Galicia para luchar contra el edadismo

La Fundación «la Caixa» organiza talleres para mayores con el fin de trabajar su autoestima y superar los clichés sobre las personas de edad

Actividad en un centro para luchar contra el edadismo. Iniciativa de la Caixa.

Actividad en un centro para luchar contra el edadismo. Iniciativa de la Caixa. / la Caixa

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R.V.

Vigo

Alrededor del 50 % de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia las personas de 55 años o más. Para hacer frente a esta situación, la Fundación «la Caixa» ha puesto en marcha unos innovadores talleres sobre edadismo en Galicia cuyo objetivo es concienciar a las personas mayores sobre dicho fenómeno generando espacios de reflexión y proporcionando herramientas para gestionar estas situaciones. Además, estos talleres tienen como finalidad empoderar a las personas mayores para promover acciones de sensibilización comunitarias e intergeneracionales en el territorio con el fin de contribuir a prevenir y reducir el edadismo.

Estereotipos, prejuicios y discriminación en función de la edad son los tres ingredientes que, según los expertos, conforman el edadismo. «En la actualidad, alrededor del 50 % de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia las personas de 55 años o más», explica la experta internacional en envejecimiento saludable Vânia de la Fuente-Núñez.

Consciente de ello, el programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa» impulsó en 2023 el Glosario sobre edadismo tras un riguroso proceso de creación conjunta con personas mayores, gracias a cuya participación se recopilaron y seleccionaron palabras y expresiones edadistas. Cada palabra o expresión permitió desarrollar una reflexión clara y cercana sobre el edadismo con un enfoque propositivo que subraya la dignidad de la persona.

Esta iniciativa fue la semilla de un proyecto más grande y con potencial transformador para la sociedad. En el año 2025 se inició el «Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo» —implantado en la red de centros propios y en convenio que desarrolla el programa en todas las comunidades autónomas—, cuyo objetivo es concienciar a las personas mayores sobre dicho fenómeno, generar espacios de reflexión y proporcionar herramientas para gestionar estas situaciones.

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Además, estos talleres tienen como finalidad promover acciones de sensibilización comunitarias e intergeneracionales a través del voluntariado con el fin de contribuir a prevenir y reducir el edadismo.

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