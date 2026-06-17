Roxana Mouriño une el flamenco y la obra de Laxeiro en la Noche Blanca de Vigo: «Este concierto supone cerrar un círculo personal y artístico»

El flamenco y la obra de Laxeiro se darán la mano el próximo viernes día 26 durante la Noche Blanca de la Fundación Laxeiro, en Vigo. La protagonista de esta cita musical, programada para las 20.30 horas, será la guitarrista flamenca y compositora viguesa Roxana Mouriño. Para ella, esta actuación tiene un valor especial. «Supone cerrar un círculo personal y artístico; no en el sentido de terminar una etapa, sino de culminar un recorrido para abrir otro nuevo, sin límites», señala.

La artista, que en estos momentos se encuentra inmersa en la promoción de su disco-libro Raíces de Mar, llenará el espacio de la Colección Permanente de flamenco en un recital que unirá la cultura gallega con la flamenca. «Lo que más le interesó cuando me propusieron hacer este recital fue la posibilidad de plantear un encuentro entre distintas zonas geográficas y tradiciones musicales. El diálogo entre Galicia y Andalucía a través de la música dentro de la fundación le parecía especialmente atractivo», explica.

Mouriño destaca que, aunque el flamenco pertenece a una tradición cultural distinta, comparte con Galicia historias marcadas por la emigración, el desarraigo y el retorno. «De hecho, en el flamenco existen los llamados cantes de ida y vuelta, surgidos de la experiencia de quienes emigraban a América y regresaban después», explica.

Sin embargo, el recital va un paso más allá y tiende puentes entre ambas orillas del Atlántico. La propuesta surgió del director artístico de la fundación, Javier Buján, que invitó a Mouriño a ofrecer un recital de flamenco acompañada por la obra de Laxeiro tras ver en YouTube un vídeo en el que interpretaba unos tangos. Esa actuación le resultó especialmente interesante por su conexión con la trayectoria del pintor, que residió en Buenos Aires durante casi veinte años y desarrolló allí una parte importante de su carrera artística.

Esa similitud también la percibe la artista, nacida en Buenos Aires y afincada desde hace más de quince años en las Islas Baleares, donde trabaja como profesora de guitarra clásica de la Escuela de Música de Formentera. «Veo un gran paralelismo entre mi trayectoria y la de Laxeiro por ese componente migratorio que compartimos. Por ello, poder celebrarlo y compartirlo en este concierto dentro del museo resulta especialmente significativo para mí», señala. Para Mouriño, esa coincidencia remite además a los movimientos migratorios transoceánicos que atraviesan su obra y que busca evocar y homenajear, especialmente en Raíces de Mar.

Precisamente la memoria de la emigración centra el trabajo como compositora de Mouriño y atraviesa Raíces de Mar. «Todo lo que hago actualmente está relacionado con la memoria de esa emigración y con la riqueza cultural que nace de los desplazamientos humanos. Gracias a esos movimientos, nuestras culturas se transforman y se enriquecen», sostiene.

Según la artista, las historias humanas que surgen de esos viajes, entre ellas la suya propia, son el eje del concierto que ofrecerá en Vigo. «Después de muchos años fuera de Galicia regreso a mi ciudad con una guitarra flamenca en la mano. Hacerlo en la Fundación Laxeiro tiene para mí un significado muy especial», insiste.

El concierto en la Fundación Laxeiro será de acceso gratuito, aunque el aforo es limitado. Para asistir, es necesario reservar plaza previamente a través del correo electrónico fundacion@laxeiro.org, indicando nombre y apellidos, número de asistentes y un teléfono de contacto.