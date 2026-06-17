Los extremos de calor en España ya son hasta 32 veces más frecuentes que los de frío: 221 récords de días cálidos y solo siete de fríos en una década

En un clima normal y estable, la temperatura mantenerse, a grandes rasgos, dentro de los rangos normales para la época y sufrir solo desviaciones excepcionales. En España, por ejemplo, se esperarían alrededor de cinco récords de días cálidos al año y cinco de frío. Pero debido al avance del cambio climático, este equilibrio se ha roto y los termómetros siguen una tendencia cada vez más al alza. Según apunta el último informe sobre el estado del clima en España elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los récords de días cálidos ya son 32 veces más frecuentes que los fríos. En la última década se han registrado 221 récords de días cálidos y solo siete de días fríos. Y el año pasado, sin ir más lejos, hubo 25 récords de días cálidos y ninguno de días fríos.

Según explican los responsables de este trabajo, presentado este miércoles bajo la dirección de la meteoróloga Ana Morata Gasca, estos datos ejemplifican hasta qué punto el cambio climático está alterando el clima en España y está creando un ambiente cada vez más cálido. En los últimos diez años, lo normal habría sido registrar alrededor de 50 récords de días cálidos y 50 de días fríos en el conjunto del país. Pero debido a la influencia del calentamiento global causado por la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, "los récords de días cálidos han sido cuatro veces más frecuentes de lo esperable en la última década, mientras que los de días fríos han sido casi ocho veces menos frecuentes que el valor teórico".

El análisis indica que los récords de días cálidos han sido cuatro veces más frecuentes de lo esperable en la última década

Los registros también hablan claro. Los 12 años más cálidos desde que existen registros en España pertenecen al siglo XXI. Y el 'top 5' ha tenido lugar desde el 2020 hasta ahora. En total, se estima que la temperatura media anual en España ha aumentado 1.75 grados desde 1961. El balance del año pasado apunta a que el 2025 fue el tercero más cálido desde que existen registros, con una temperatura media hasta 1,1 grados por encima del promedio anual normal. Solo hubo una ola de frío de corta duración y poca intensidad en enero que, en comparación, tanto en intensidad como en duración palideció frente a las tres olas de calor extremo del verano. El análisis también calcula que el año pasado uno de cada tres días del verano España estuvo bajo situación de ola de calor. Y que ningún día del año fue récord de frío.

Un año más tarde, todo apunta a que el 2026 sigue con la misma tendencia. Tras un invierno más cálido de lo normal, el balance de la pasad primavera también apunta a que la estación fue extremadamente calurosa y que, de hecho, se erige como la segunda más cálida desde que existen registros en España. La temperatura media estuvo hasta 1,6 grados por encima de lo esperable para la época y se quedó a tan solo dos décimas del récord absoluto que aún ostenta el año 2023. A lo largo de la estación hubo 19 estaciones de la red principal que batieron el récord de temperatura media para la primavera y 16 más que registraron las máximas más altas jamás observadas para la época. En Catalunya, por ejemplo, la localidad de Vinebre alcanzó los 39,5 grados y registró así la cifra más alta de su historia y de todas las primaveras catalanas.

Noticias relacionadas

Este verano hay hasta un 70% de probabilidades de que los termómetros se mantengan muy por encima de lo normal en toda España

Los modelos estacionales apuntan a que este verano hay hasta un 70% de probabilidades de que los termómetros se mantengan muy por encima de lo normal en toda España. Desde este junio y hasta como mínimo el mes de septiembre. Los expertos pronostican una estación con una temperatura media más alta de lo normal y, paralelamente, como efecto del cambio climático, con más riesgo de que se den olas de calor más frecuentes, intensas y duraderas. Después, coincidiendo con la intensificación de El Niño, ya hay quien sugiere que el otoño también podría ser excepcionalmente cálido en España. Por ahora, según explican los expertos, el dato más llamativo es que la última estación más fría de lo normal que se vivió en España fue en la primavera del 2018. Y desde entonces, todo ha sido más cálido de lo normal.