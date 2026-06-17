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Patrimonio inmaterial

La asociación gallega Ponte... nas Ondas! define su carta de presentación para lucirse en China

La asociación cultural y pedagógica ya ha escogido los tres proyectos desarrollados en Galicia que mostrará en la reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO

La entidad también ha presentado ante el Ministerio de Cultura una propuesta para extender la iniciativa RadioVisual del Patrimonio a Sanabria, Lubián e El Bierzo

RadioVisual celebrado en Mondariz a principios de mayo.

RadioVisual celebrado en Mondariz a principios de mayo. / PNO!

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Carolina Sertal

Carolina Sertal

Vigo

El RadioVisual del Patrimonio, la jornada interescolar en la que participaron más de un millar de alumnos de 86 centros educativos de 50 concellos de Galicia y del norte de Portugal y, por último, el Certamen «Imágenes del Patrimonio». Son los tres proyectos que la Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte… nas Ondas! (PNO!) mostrará a nivel internacional como representativos de la integración de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el medio radiofónico y la transmisión del patrimonio cultural e inmaterial, así como la perspectiva educativa. Lo detalló así ayer el presidente de la entidad, Santi Veloso, quien a medio año de exhibir en Xiamen, en China, este modelo de buenas prácticas en la reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ya ha confirmado las actividades desarrolladas íntegramente en Galicia y que conformarán la carta de presentación de PNO! en dicha convención.

Veloso indicó que estas tres iniciativas dan buena muestra del modelo que guía a Ponte... nas Ondas! y permitirán aportar materiales de calidad para el lanzamiento de la plataforma global de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), convirtiéndose así la entidad gallega en referente mundial. En este sentido, el presidente de la asociación gallega comentó que «imos amosar estas tres actividades porque entendemos que son exemplares: o RadioVisual que levamos a cabo recentemente en seis concellos do rural galego reflicte moi ben o noso modelo de integración, namentres que a xornada radiovisual interescolar coa maratón radiofónica e audiovisual ensina moi ben as boas prácticas e, finalmente, apostamos polo certame de imaxes do patrimonio, que este ano chega á súa novena edición con moi boa acollida nos centros educativos, porque é outra das boas prácticas que nos gustaría moito amosar en China».

Con respecto al concurso, el presidente de PNO! recordó que el plazo de participación finalizará el próximo 30 de junio y destacó que «o obxectivo é que cada alumno rescate unha fotografía en branco e negro do seu álbum familiar e que conte nun pódcast a historia relacionada coa fotografía. Pensamos que esta é unha actividade que reflicte moi ben o noso modelo». Por otra parte, sobre la jornada radiovisual interescolar que se celebró de forma simultánea desde 10 lugares distintos de Galicia y Portugal, es una de las actividades más destacadas de Ponte... nas Ondas! este año ya que, de forma ininterrumpida y con una duración aproximada de 5 horas en directo desde cada uno de los estudios, se generaron más de 50 horas de radiovisual en las que el alumnado participante compartió pódcast, vídeo y radio en directo.

Propuesta al Ministerio de Cultura

Tras impulsar en los últimos meses el RadioVisual del Patrimonio en distintos municipios del rural gallego, un proyecto pionero de dinamización cultural al amparo del programa Territorio Cultura de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), Ponte... nas Ondas! se mantiene firme en su objetivo de exportar el modelo más allá de las fronteras gallegas. Es por esto que la entidad se ha lanzado a presentar ante el Ministerio de Cultura una propuesta específica para extender este tipo de radiovisual hacia la comunidad de Castilla y León.

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Si bien todavía dependen de la resolución de la convocatoria a la que han concurrido, en caso de obtener esta nueva ayuda tras haber sido seleccionada a principios de año por el Gobierno central como segundo mejor proyecto de España en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, Santi Veloso avanzó que el RadioVisual del Patrimonio se extendería a Valdeorras y Viana do Bolo, traspasando también la frontera hacia Sanabria, Lubián e El Bierzo. El presidente de la asociación pedagógica concluyó indicando que «a idea é exportar o noso modelo priorizando eses puntos fronteirizos nos que a cultura e a fala son compartidos, é dicir, cara a denominada a Galicia exterior. Tampouco descartamos, máis adiante, levar estes radiovisuais cara a zona de Asturias».

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