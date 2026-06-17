Más de 630 personas con discapacidad en Galicia se forman en competencias digitales básicas con el proyecto «Esenciales» de Fundación ONCE

Más de 630 personas mayores de 18 años con discapacidad se han formado en competencias digitales básicas en Galicia a través del proyecto «Esenciales», una iniciativa de la Fundación ONCE desarrollada en el marco de su programa «Por Talento Digital». Aunque este programa se ha dirigido a toda la ciudadanía con discapacidad, y no únicamente a personas en búsqueda de empleo, también ha favorecido el desarrollo de habilidades cada vez más demandadas en el mercado laboral, reforzando la empleabilidad de los participantes y ampliando sus oportunidades de inclusión social y profesional. Además, esta formación puede servir como puerta de entrada a otros cursos más avanzados y, en algunos casos, favorecer futuras oportunidades profesionales, según Miguel León Arregui García, coordinador del programa «Por Talento Digital Esenciales».

En Galicia, «Esenciales» se ha desarrollado en colaboración con entidades y centros de formación de las provincias de Pontevedra, A Coruña y Ourense, y ha permitido acercar las competencias digitales a personas con discapacidad en diferentes entornos, favoreciendo así la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología y contribuyendo a reducir la brecha digital. «Hemos realizado acciones formativas en Vigo, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ribeira, Ferrol y A Coruña, entre otras localidades, y hemos colaborado también con entidades situadas en el rural, donde a veces es más difícil acceder a este tipo de iniciativas», explica el coordinador del programa.

Arregui califica de «muy positiva» la participación de las entidades gallegas en este programa. «Aunque nos costó arrancar en Galicia, hemos formado a un gran número de personas con discapacidad. Hemos comprobado que existe, en todo el país, una necesidad real de formación en competencias digitales básicas y, sobre todo, de que esa formación sea accesible», sostiene.

En Galicia, el 45 % de las personas participantes han sido mujeres y el 55 %, varones.

El programa «Esenciales» se ha dirigido a personas con distintas discapacidades y diferentes niveles de conocimiento del entorno digital. Por ello, la Fundación ONCE ha diseñado cinco itinerarios formativos adaptados a distintos perfiles y niveles de competencias digitales, permitiendo que cada participante avanzara a su propio ritmo y según sus necesidades.

Todos los itinerarios han sido gratuitos y se han impartido de forma presencial, con materiales adaptados para garantizar la participación de personas con distintos tipos de discapacidad y facilitar un aprendizaje práctico orientado a la autonomía digital. Los cursos, de ocho horas de formación y cuatro de tutorías repartidas en dos días, comenzaron en marzo de 2025 y finalizarán el próximo 30 de junio.

«Los contenidos están adaptados a distintos perfiles: lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, materiales compatibles con lectores de pantalla para personas ciegas y recursos accesibles para personas con discapacidad auditiva. Existe mucha oferta formativa en competencias digitales, pero no siempre es accesible. Ese es uno de los principales problemas que hemos querido resolver», explica su coordinador.

«Existe mucha oferta formativa en competencias digitales, pero no siempre es accesible» Miguel León Arregui García — Coordinador del programa «Por Talento Digital Esenciales».

Arregui sostiene que la transformación digital debe ser una oportunidad para todas las personas. En este contexto, «Esenciales» pretende fomentar una mayor autonomía en ámbitos cotidianos como la comunicación, la gestión de trámites, el acceso a servicios digitales o la búsqueda de empleo.

«Muchas gestiones para las que antes requerían ayuda ahora pueden realizarlas por sí mismas: pedir una cita médica, sacar una entrada de cine, utilizar aplicaciones móviles, hacer un Bizum o realizar trámites cotidianos. Todo ello mejora significativamente su autonomía», comenta.

En todo el territorio estatal, se han impartido más de 1.500 cursos, en los que han participado más de 250 docentes y más de 17.000 personas con discapacidad residentes en todas las comunidades autónomas. «La demanda ha sido muy alta. De hecho, se ha quedado gente fuera. La subvención que solicitamos era para formar a 16.667 personas. Finalmente, hemos superado las 17.000, pero aun así muchas entidades solicitaron más plazas de las que podíamos ofrecer. Ha sido una iniciativa muy valiosa que esperamos que pueda repetirse en el futuro», reconoce.

El proyecto «Esenciales» forma parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Con un presupuesto total de 45 millones de euros destinado a la formación de personas mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables y población sin competencias digitales básicas, las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la inversión 1 del Componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales.