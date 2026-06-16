Irene Nortes: «Como humanos, las redes sociales son antinaturales»

La necesidad de parar, el burnout en los jóvenes, la amistad, la pérdida, la huida, la conexión con quienes somos en realidad, los lugares que nos devuelven a nosotros mismos y las segundas oportunidades para volver a empezar son temas presentes en «Hydra», el debut literario de la creadora de contenido Irene Nortes (más de 300.000 seguidores en redes sociales), una novela autoeditada que alcanzó en marzo el puesto número 1 de Amazon en la categoría de ficción sobre mujeres contemporáneas y que la editorial Suma de Letras ha editado este mes. Su joven autora, de 27 años, estuvo ayer en Club FARO, donde mantuvo una charla y fue entrevistada por la gestora cultural Patricia Sánchez.

Nortes explicó qué «Hydra» nació de su deseo de ampliar los lenguajes desde los que se comunica con su comunidad digital. Explicó que su vocación inicial de «ser youtuber», que tenía desde su infancia, escondía en realidad otra necesidad más profunda: «lo que quería era hablar y hablar y contar cosas al mundo», lanzar mensajes capaces de «conectar» con quien tuviera que recibirlos. Después de ocho años en redes, sentía la necesidad de evolucionar hacia otros formatos, porque, aunque está cómoda en ese espacio, reconoce que las redes «no son lo mío» ni un mundo con el que se sienta plenamente identificada. «Como humanos, las redes sociales son antinaturales para nosotros, el ser humano no está preparado para enterarse de tantas cosas al mismo tiempo», manifestó.

La novela surge, según contó, de una idea que llevaba tiempo dentro de ella y que terminó encontrando su forma en un viaje exterior e interior que su protagonista, una joven de 26 años, realiza en la isla griega de Hydra. Nortes quería unir la ficción contemporánea con el crecimiento personal: La solución se le ocurrió un día conduciendo -comentó que en el coche y en la ducha es donde le suelen surgir las ideas- y ­fue incorporar un diario de la protagonista, Elena, para que el lector pudiera acompañarla tanto en su viaje como en su transformación íntima.

El mensaje central de la novela es la posibilidad de recomenzar. Nortes lo formula de manera directa: «siempre puedes volver a empezar, ya sea a los 26, a los 52 o a los 60 años». La autora quiere que, al cerrar el libro, el lector sienta que quizá puede iniciar algún cambio, aunque sea pequeño. La protagonista, marcada por el estrés, la hiperconexión, la ansiedad y la falta de rumbo, encarna una inquietud que Nortes considera muy generacional. Para ella, muchos jóvenes de su edad son víctimas de un sistema que les expone desde muy temprano a demasiadas vidas, cuerpos, ideales y expectativas «a través del móvil que nos dan a los 15 años».

«Hydra» aborda también la salud mental, la intuición, la amistad, la creatividad y las heridas de infancia. Nortes defiende que lo vivido en el pasado importa, pero «no determina» quién puede llegar a ser una persona. De ahí que la novela insista en la sanación, la transformación y la búsqueda de una voz propia.

En ese recorrido, cada personaje funciona casi como una guía para Elena: Adhara, una octogenaria propietaria de una tienda de hierbas naturales, representa la sabiduría; Éter, el gato, encarna la intuición; Clara, la amistad leal; y Marco, el despertar sentimental. Aunque la autora no quería escribir una novela de amor, admite que muchas lectoras se han quedado prendidas del interés romántico, si bien para ella «el amor romántico es muy importante, pero la amistad más».

Irene Nortes. / Pablo Hernández Gamarra

El mensaje que quiero dejar es que siempre puedes volver a empezar, ya sea a los 26, a los 52 o a los 60

De la soledad a ser número uno en ventas

Graduada en marketing y con un máster en Dirección de Arte, la madrileña Irene Nortes creció en una casa de lectores empedernidos -su propio padre se ha autoeditado libros­- y que durante su etapa escolar ya destacaba en la escritura, ya que sus redacciones y relatos eran de sobresaliente en las asignaturas de lengua y literatura. También pinta desde niña, incluso antes de aprender a leer, y de hecho la portada de su novela es una creación artística suya.

Sobre el proceso de escritura de su novela, que le llevó sobre un año y medio, dijo que fue solitario y lleno de dudas. «Yo estaba sola en mi cuarto diciendo: ¿qué estoy haciendo?». Escribía por la noche, después de cenar, con un té de menta y varias horas por delante, porque ese es su momento de mayor calma y creatividad. Reconoce que el arranque le costó más, pero que, a partir de cierto punto, la novela empezó a fluir.

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Nortes autopublicó «Hydra en Amazon» el 23 de marzo y al día siguiente ya era número uno en varias categorías. El fenómeno atrajo la atención de grandes editoriales: «me levanté al día siguiente con (no sé si exagero) 20 emails nuevos de 20 editoriales”. Finalmente eligió la propuesta que más le transmitía que podía encajar con ella.