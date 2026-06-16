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TERRORISMO

El Gobierno Vasco concede la semilibertad al exjefe militar de ETA y a otro terrorista condenados por asesinato

La medida permite salidas diurnas de lunes a viernes a Palacios y Larretxea para trabajar, recibir tratamientos o hacer voluntariado

El Gobierno Vasco concede la semilibertad a dos presos de ETA condenados por asesinatos.

El Gobierno Vasco concede la semilibertad a dos presos de ETA condenados por asesinatos.

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EFE

Vitoria

El Gobierno Vasco ha concedido que se pueda aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el que permite salidas de la cárcel, a Gorka Palacios, exjefe militar de ETA, y a Joanes Larretxea, condenado por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría, han confirmado fuentes del ejecutivo autónomo.

Esta medida de flexibilización les permite salir de la cárcel de lunes a viernes durante el día siempre que acrediten que van a trabajar, recibir algún tratamiento o realizar labores de voluntariado. Son una veintena los presos de ETA que actualmente se benefician de esta medida.

Palacios fue detenido en Francia en el año 2003 y condenado allí en 2009 a 18 años de prisión como jefe de los comandos de ETA. Posteriormente, fue condenado a 83 años de prisión por la Audiencia Nacional por varios delitos, entre ellos el atentado en el que fue asesinado el policía nacional Luis Ortiz de la Rosa.

Larretxea fue condenado a 44 años por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría, en Azpeitia (Gipuzkoa) en 2008 y posteriormente -en 2024-, a otros 26 años por colocar un coche cargado con explosivos en la Universidad de Navarra, también en 2008.

Tras conocer estas dos medidas a favor de ambos reclusos de ETA, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reiterado su preocupación "por una política penitenciaria más centrada en excarcelar etarras que en garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y ha insistido en la necesidad de que la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia sigan siendo principios irrenunciables en cualquier decisión relacionada con los condenados por terrorismo".

Con estas resoluciones, la asociación cifra en 119 las progresiones a tercer grado concedidas a 96 presos de ETA y en 20 las decisiones de aplicación del artículo 100.2.

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Según los datos de la AVT, actualmente permanecen en prisión 118 miembros de la organización terrorista, de los cuales 75 disfrutan ya de algún régimen de semilibertad, mientras que 43 continúan cumpliendo condena en régimen ordinario sin salidas de prisión.

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