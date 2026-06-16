Sucesos en Galicia
Buscan a un hombre de 48 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
El hijo ha sido localizado sano y salvo tras un dispositivo de Guardia Civil que incluyó helicópteros, drones y perros
Sobre el hombre consta una orden de detención e ingreso en prisión
La Guardia Civil busca a un hombre de 48 años en Ponte Caldelas después de que esta tarde agrediera a su expareja y se diera a la fuga con su hijo. El aviso de la agresión a su antigua compañera sentimental llegó a las 16.15 horas de este martes 16 de junio, advirtiendo además que el hombre había secuestrado con él a un bebé.
En ese momento se activó un importante dispositivo de búsqueda en la parroquia de Tourón del municipio pontevedrés. Éste incluyó drones, helicópteros y perros de búsqueda de la Guardia Civil que generó un importante revuelo entre los vecinos, quienes llegaron a llamar al 112 para advertir de la presencia de estas aeronaves en las inmediaciones de la PO-532 en la zona más próxima a la iglesia parroquial.
A última hora de la tarde los agentes de la Guardia Civil localizaban al niño «sano y salvo», si bien es cierto que continúa activa la búsqueda del hombre. Según ha podido saber FARO constaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión del hombre de 48 años que, por el momento, permanece desaparecido en los montes de Ponte Caldelas.
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