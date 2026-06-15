Emprendimiento
El redondelano Diego Rodríguez es cofundador de Encuentra, un evento pionero a nivel nacional para que creadores y tiendas alternativas hagan «match»
El «showroom» tiene como objetivo facilitar sinergias entre artesanos y comercios independientes de toda España
Este año reunirán a 250 profesionales en Bilbao, siendo Galicia la tercera comunidad que más talento aporta
Favorecer un punto de encuentro entre marcas artesanas y tiendas independientes de toda España, dándoles la oportunidad no solo de conocerse en persona, sino de «palpar» sus productos, estrechar lazos y hacer «match» si son compatibles, así como prestar apoyo al talento de creadoras y creadores emergentes. Es la filosofía detrás de Encuentra, un «showroom» pionero y de referencia a nivel nacional que en su segunda edición reunirá el próximo mes de octubre a unos 250 profesionales en Bilbao, siendo Galicia la tercera comunidad que más talento aportará. Y es que uno de los rostros detrás de esta iniciativa es el del redondelano Diego Rodríguez, quien ha transformado el negocio alternativo que dirige en la villa de los viaductos en una «lanzadera» para marcas gallegas, puesto que es uno de los cofundadores de este evento.
Rodeado, precisamente, de algunos de los productos de artesanas y artesanos gallegos que este año se han inscrito para participar en Encuentra, detrás del mostrador de su acogedora tienda Diego Rodríguez explica que «na primeira edición logramos reunir a 75 marcas e 40 tendas en Barcelona, pero é que este ano acadamos moita máis participación, xa que contaremos cunhas 120 marcas e agardamos ter entre 80 e 90 comercios. No caso concreto de Galicia, as marcas aumentaron un 15% e as tendas un 10%, e outro dato importante é que agora mesmo somos a terceira comunidade con maior participación no evento».
Ante dichas cifras, este emprendedor redondelano se muestra muy ilusionado y destaca que «o obxectivo é poder profesionalizar máis o evento ano tras ano», haciendo alusión también al éxito cosechado ya en la primera edición celebrada en Barcelona, afirmando a este respecto que el 85% de creadoras y creadores participantes obtuvieron algún contrato en tiendas de diversos puntos de España poco tiempo después de haberse celebrado el «showroom» Encuentra.
A diferencia de la primera edición, Diego Rodríguez comenta que, junto a los otros dos fundadores de esta iniciativa, Ander Lantarón y Adriana Polo, en esta ocasión decidieron ampliar el espectro de negocios presentes en Encuentra, puntualizando además que el plazo para las tiendas permanecerá abierto hasta septiembre. Así, el redondelano señala que «este ano imos incorporar tendas non só do estilo de Bradouro, por exemplo, senón librarías, floristerías e mesmo tendas de alimentación gourmet, establecementos que tamén se animen a experimentar coa venda de produtos como cerámica, téxtil, xoiería... aínda que non sexa o seu produto principal».
En este sentido, la organización de Encuentra pone en valor que el proceso de selección de marcas es «moi esixente e coidadoso», puesto que una de las finalidades es que las tiendas independientes tengan la oportunidad de incorporar a su stock productos que marquen la diferencia. Es por esto que Diego Rodríguez menciona que «unha das bases para participar é que todas as marcas sexan de fabricación propia, nacional, que teñan identidade e personalidade. Logo tamén é importante que conten con capacidade de produción, porque pode acontecer que tras o evento haxa varias tendas que queiran incorporar os teus produtos e que logo non poidas asumilo, por iso somos moi selectos, ten que haber tamén diversidade nas marcas, de aí que o proceso de selección sexa complicado».
Por otra parte, la apuesta por emprendedores y emprendedoras que están dando sus primeros pasos es otro de los aspectos clave a tener en cuenta por parte de los fundadores de Encuentra: «Nós cremos moito no talento emerxente, de feito, é que moitas das marcas que están entrando no ‘showroom’ son marcas emerxentes, que levan pouquiño tempo, pero das que pensamos que teñen un potencial moi bo para poder estar presentes en Encuentra. Para nós é unha forma de axudalas a medrar, de darlles visibilidade e tamén de axudarlles a perder o medo, de desbotar as súas inseguridades, e estar nun evento a nivel nacional é moi importante para elas», apunta Rodríguez.
La segunda edición de Encuentra se celebrará en Bilbao del 16 al 18 del próximo mes de octubre y Diego Rodríguez concluye indicando que «na primeira xornada, as 250 persoas participantes levaremos a cabo un percorrido polo casco vello de Bilbao visitando algunhas das tendas presentes no evento co obxectivo de coñecer as súas historias de emprendemento, de maneira que coñeceremos a cidade non como turistas. Logo terá lugar o ‘showroom’ para crear sinerxias entre marcas e comercios e, xa o domingo, sería un día máis centrado en celebración de charlas e obradoiros para empresa».
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