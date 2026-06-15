Los ‘ojos’ del Ejército que vigilan el mar en España tienen su sede en Cartagena

Las 24 horas del día los 365 días del año, los miembros del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (Covam) de la Armada tienen sus ojos puestos en el entorno marítimo de interés nacional. Desde su sede en Cartagena coordinan la vigilancia y el seguimiento de actividades en la mar para contribuir a la seguridad marítima del Estado.

El análisis de los datos, el monitoreo de las embarcaciones sospechosas y el seguimiento, incluyendo el relevo con países aliados, se coordina desde Cartagena. Si afecta a los intereses nacionales, da igual dónde se halle el buque.

El Covam depende del Mando Operativo Marítimo (MOM) y está subordinado al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), en concreto el Comandante del Mando Operativo Marítimo es el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, cuyo Cuartel General se sitúa en el edificio de Capitanía General de Cartagena.

La construcción data de mediados del siglo XVIII, bajo el reinado de Felipe V, pero su interior alberga un sofisticado centro de la Armada desde el cual decenas de pantallas monitorizan en tiempo real las principales zonas de interés nacional en la mar.

El Covam actúa como centro de referencia para la obtención, integración y difusión de información marítima, facilitando la toma de decisiones del MOM y apoyando tanto las operaciones permanentes como las contingencias que puedan afectar a los intereses marítimos españoles.

Asimismo, contribuye a garantizar la libertad de navegación, la protección de infraestructuras marítimas y la defensa de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

Estas zonas comprenden los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y los accesos estratégicos a la península y archipiélagos.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, tienen especial relevancia áreas como el Estrecho de Gibraltar, el entorno de Canarias, las rutas atlánticas, el Mediterráneo occidental y los espacios marítimos próximos a infraestructuras marítimas y líneas de comunicación marítima. Para determinar las zonas prioritarias se realiza un análisis continuo del entorno estratégico y de riesgos, teniendo como principales criterios determinantes la presencia de amenazas o actividades ilícitas, la sensibilidad estratégica de determinadas rutas marítimas, la protección de infraestructuras marítimas y recursos energéticos, el tránsito de unidades de interés militar o geopolítico, la evolución de crisis regionales con impacto marítimo y los compromisos internacionales y operaciones en curso. Si bien está priorización es dinámica y adaptable a la evolución de la situación operativa y del contexto internacional.

El Jefe de Estado Mayor del Mando Operativo Marítimo, el capitán de navío Rafael Hernández Rodríguez, quien participó en la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en Somalia como Comandante del Buque de Acción Marítima ‘Rayo’, explica que el COVAM se compone de un oficial que actúa como jefe de la guardia y varios operadores encargados de realizar el trabajo de análisis.

Entre las funciones de estos últimos está el consultar las bases de datos para contrastar la información de los buques con las actividades que están desarrollando y ponerse en contacto con los barcos si es necesario. «Hacen el trabajo duro de análisis y luego evaluamos la situación y tomamos las medidas pertinentes como puede ser el seguimiento del barco», detalla.

«La Administración Marítima Española está muy compartimentada, cada ministerio tiene unos medios y una gestión de la información que le interesa; por ejemplo, el de Transportes con Salvamento Marítimo o el de Interior con la Guardia Civil. Pero nosotros hablamos con todos e interactuamos con todos. Fusionamos toda la información en un solo producto», comenta el capitán de navío.

Ese mapa focal de información elaborado en bases a los datos propios y los proporcionados por otras administraciones, entre las que se encuentran la Secretaría General de Pesca, presenta restricciones de acceso, por ejemplo a los datos de las unidades militares extranjeras solo pueden acceder países aliados.

Detectados en un año desde la Región más de 400 buques del ‘narco’

El seguimiento de unidades de interés se realiza mediante un sistema integrado de vigilancia marítima que combina información y capacidades operativas. En 2025 efectuaron el seguimiento a 1.178 buques y unidades de interés y detectaron 421 embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

A partir de la información elaborada por el Covam se crea una imagen marítima reconocida que permite identificar comportamientos anómalos, patrones de riesgo o actividades susceptibles de afectar a la seguridad marítima. Cuando una unidad es catalogada de interés, se intensifica su monitorización mediante medios navales, aéreos o satelitales, manteniendo una evaluación continua de su actividad, ruta e intencionalidad.

El proceso se desarrolla siempre bajo criterios de interés para la Defensa Nacional, legalidad y coordinación interagencial, permitiendo anticipar riesgos y garantizar una respuesta oportuna.

Ya que el entorno marítimo presenta un espectro de amenazas cada vez más complejo y multidimensional. Entre las actividades ilícitas que pueden afectar a la seguridad nacional destacan el narcotráfico por vía marítima, la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el contrabando y tráfico ilícito de mercancías, las amenazas híbridas dirigidas contra infraestructuras marítimas como las energéticas o comunicación y los riesgos asociados a ciberataques sobre sistemas marítimos y portuarios.

Además, el actual contexto estratégico obliga a la Armada a prestar una atención creciente a la protección de infraestructuras marítimas de interés para la defensa nacional, infraestructuras energéticas offshore y rutas marítimas esenciales para el comercio y el abastecimiento energético tal y como lo recalca el informe Anual de Seguridad Nacional del año 2025.

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Precisamente en 2025 el Mando Operativo Marítimo cerro el año con un total de 1.740 días de mar de buques y patrulleros, lo que supone más de 4 buques desplegados al día en espacios marítimos de interés; las aeronaves del Ejercito del Aire y del Espacio realizaron un total de 231 horas de vuelo durante las operaciones de presencia vigilancia y disuasión; los equipos de desactivación de explosivos de la Armada realizaron 34 desactivaciones de artefactos y municiones en el litoral español, los buques de la Armada trasferidos al MOM participaron en cuatro operaciones antidroga de manera conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional y se realizaron 325 inspecciones pesqueras y se detectaron 26 infracciones dentro de los cometidos de vigilancia de pesca en colaboraciones con la Secretaria General del Pesca.