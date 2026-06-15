Galicia lidera la participación en «Afinidades Electivas» con quince librerías y encuentros literarios

Quince librerías gallegas participan en la nueva edición de «Afinidades Electivas. Encuentros literarios en librerías», el programa impulsado por el Ministerio de Cultura que se desarrollará entre hoy y el 17 de octubre. Galicia será la comunidad con mayor presencia en esta iniciativa, al concentrar 15 de las 53 librerías participantes. Por detrás se sitúan Andalucía y la Comunidad de Madrid, con ocho establecimientos cada una; la Comunidad Valenciana (7), Asturias (5), Castilla y León, Murcia y Cataluña (2 cada una), y Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Extremadura, con una librería participante en cada caso.

La edición de este año reunirá a 66 autores -34 mujeres y 32 hombres-, en 53 actividades repartidas por doce comunidades autónomas, con el objetivo de fomentar la lectura, apoyar a las librerías independientes y promover el diálogo entre escritores que crean en las distintas lenguas de España.

El programa, que se celebra en librerías independientes, fomenta el diálogo entre escritores que crean en distintas lenguas de España y busca impulsar la actividad librera, apoyar la creación literaria y poner en valor la diversidad lingüística.

Cada encuentro, que tendrá lugar en una librería independiente, consiste en el diálogo entre dos creadores, seleccionados por la librería que organiza la actividad, y que escriban en diferentes lenguas de España. En las conversaciones se propone a cada autor y autora indagar en el trabajo y en la obra del otro, buscando semejanzas, conexiones o caminos divergentes.

Algunos nombres que participarán en los encuentros en Galicia son Yolanda Castaño, Nerea Pallares y Emma Pedreira. Asimismo, entre las librerías gallegas que participan en esta nueva convocatoria, ubicadas en las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo, se encuentran Libraida, de Gondomar, que tendrá hoy al ilustrador Joaquín López Cruces (castellano) y a la ensayista Montse Fajardo (gallego); Boulevar Libraría Edicions de Bueu, que reunirá el 27 de este mes a los poetas Emma Pedreira (gallego) y Juan de Salas (castellano); librería Miranda de Bueu, que el 27 de julio reunirá a los escritores de literatura infantil y juvenil May R. Ayamonte (castellano) y Ramón D. Veiga (gallego); Libros Para Soñar de Vigo, que el 24 de septiembre reunirá a los poetas Yolanda Castaño (gallego ) y Alejandro Pedregosa (castellano), y Librería Paz, de Pontevedra, que contará el 19 de septiembre con los poetas Ismael Ramos (gallego) y María Sánchez (castellano).

Asimismo, escritores gallegos conversará con escritores en otras lenguas en librerías independientes de otras comunidades autónomas. Así, la escritora y periodista lucense Nerea Pallares participará en Barcelona, Lleida, Ponferrada, Valencia y Ibiza, mientras que el autor de comic Fernando Llor participará en un encuentro literario en Ciudad Real, y el escritor de literatura juvenil e infantil Antonio M. Fraga lo hará en Murcia. Por su parte, Yolanda Castaño conversará con Gonzalo Escarpa en una de las actividades de Madrid y la poeta Luz Pichel lo hará en Montilla y Puente Genil (Córdoba).

Las actividades serán gratuitas y contarán con obras en castellano, gallego, catalán, euskera, asturiano, valenciano y aragonés, además de distintos géneros literarios como narrativa, poesía, ensayo, cómic o literatura infantil y juvenil.