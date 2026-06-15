El día que España salió del armario entre policías, insultos y tacones: Colita y las fotos salvajes del primer Orgullo LGTBIQ+

En las fotografías de Colita la calle nunca aparece como decorado. Es un organismo: respira, empuja, se contrae, aguarda, amenaza. Por ello, resulta tan elocuente que PHotoEspaña 2026 recupere ahora, en el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna de Madrid, ojo, el reportaje que la fotógrafa realizó el 26 de junio de 1977 en Barcelona, cuando la primera gran manifestación LGTBIQ+ de España tomó la Rambla para convertir una vida perseguida en presencia pública. La exposición Nosaltres no tenim por, nosaltres som, abierta hasta el 30 de agosto, reúne 40 imágenes de aquella jornada. El título no funciona como consigna congelada, sino como una declaración que todavía interpela: no tenemos miedo, somos. En esa frase caben la urgencia de la Transición, la memoria de la represión y la energía de quienes salieron a la calle sabiendo que la democracia aún no había aprendido a mirar todos los cuerpos con los mismos derechos.

Colita, Isabel Steva Hernández, no necesitaba solemnizar lo que tenía delante. Su cámara fue siempre más rápida que el monumento. Había aprendido a moverse entre la cultura popular y la vanguardia, entre el flamenco y la nova cançó, entre los retratos de artistas y la vida que sucede sin pedir permiso. En 1977 no fotografía una efeméride: capta el instante en que un grupo humano se arriesga a ser visto. La historia aparece en una pancarta que avanza, en el gesto de alguien que sabe que estar ahí ya es una forma de desobediencia.

La exposición recupera la mirada de Colita sobre la primera manifestación del Orgullo en España. / ARCHIVO COLITA

La muestra, comisariada por Rafael Doctor Roncero, permite seguir el movimiento de la manifestación como una respiración entrecortada. Hay tensión, pero no épica prefabricada. Colita se acerca lo suficiente para que el espectador perciba la temperatura física de aquel día: la mezcla de entusiasmo y alarma, los cuerpos que ocupan el centro de la ciudad, la vigilancia policial, las carreras, el pulso de una Rambla que dejó de ser paseo para convertirse en escenario político. Lo que en otras manos podría haberse convertido en iconografía militante adquiere aquí una cualidad más incómoda y más viva: el documento conserva el temblor. La fotógrafa no embellece la protesta, tampoco la reduce a prueba judicial. Su mirada trabaja en una zona intermedia, donde la composición no borra el desorden y donde el compromiso no cancela la ironía, la humanidad y el accidente. Tal vez, por ello, sus imágenes siguen resultando actuales: porque no hablan sólo del pasado, sino de la fragilidad de cada conquista pública. Verlas hoy en Madrid significa recordar que muchas libertades que ahora parecen incorporadas al calendario institucional fueron primero cuerpos expuestos, voces discutidas, miedo tragado en mitad de la calle.

Colita fue una de las grandes cronistas visuales de la sociedad española del siglo XX. / ARCHIVO COLITA

La figura de Colita atraviesa la segunda mitad del siglo XX español como una cronista sin afán de estatua. Su archivo es también una manera de leer Barcelona: la de los barrios, los escenarios, los camerinos, los márgenes, la cultura que se inventaba a sí misma mientras el país salía de la dictadura. En su biografía se cruzan Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Francesc Català-Roca, Carmen Amaya... No sorprende que una jornada como la del Orgullo de 1977 encontrara en ella una testigo tan precisa.

Herramienta del presente

Nosaltres no tenim por, nosaltres som no se limita a ofrecer una recuperación patrimonial. Su potencia está en devolverle volumen a una memoria que corre el riesgo de ser simplificada por las celebraciones. La primera protesta LGTBI+ en España no fue una postal de diversidad, sino una irrupción política en un tiempo todavía hostil. Las fotografías obligan a mirar ese origen sin suavizarlo: la alegría está atravesada por el peligro, la afirmación de identidad. En Blanquerna, estas 40 imágenes funcionan como una conversación entre dos ciudades y dos momentos. Barcelona aparece como lugar del acontecimiento; Madrid, como espacio desde el que se vuelve a leer. Entre ambas se extiende una pregunta que la obra de Colita deja abierta: qué hacemos con las imágenes cuando dejan de ser noticia y pasan a ser memoria.

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Madrid acoge la serie completa de Colita, un conjunto de imágenes de alto valor histórico y documental. / ARCHIVO COLITA

La respuesta quizá esté en la propia exposición. Se las mira para no olvidar, sí, pero también para entender que la memoria no es un álbum cerrado. Es una herramienta de presente. Hay fotografías que documentan lo ocurrido y otras que conservan la temperatura moral de una época. Las de Colita pertenecen a esa segunda familia. No piden nostalgia. Piden atención. En ellas, la Rambla de 1977 vuelve a llenarse de pasos, pancartas, miedo y desafío.