El científico vigués Ángel Guerra «dialoga» con Galdós en su nuevo libro

La coincidencia de su nombre con el título de una de las novelas más destacadas de Benito Pérez Galdós es lo que llevó al científico Ángel Guerra Sierra (Madrid, 1947), vigués de adopción, a escribir «Cartas cristianas: Galdós entre Guerras», un libro en el que el biólogo marino, hombre de fe, entabla un diálogo epistolar con el genial escritor canario.

Al igual que el personaje llamado Ángel Guerra, protagonista de la novela homónima de Galdós (1891), el científico tuvo una crisis espiritual. Encontró la fe a los 18 años, cuando comenzaba la universidad en Madrid. Un amigo le puso en la mano los Evangelios y «Camino», de Escrivá de Balaguer. «Yo había leído a Camus, a los hermanos Greene, y tenía un cacao mental importante, aparte del marxismo de mi padre. Un libro de Charles Moeller titulado ‘Literatura del siglo XX y cristianismo’, me abrió mucho los ojos», ha contado.

Por un profesor suyo en Puente de Vallecas supo de la existencia del otro «Ángel Guerra», que motiva este libro en el que aborda, a través de 57 cartas, la fe, la relación entre ciencia y religión y la historia de España. Lo presentará este martes 16de junio a las 19.30 horas en la Escuela Municipal de Artes e Oficiios (EMAO) de Vigo.

Guerra profundiza en la dimensión religiosa de esta obra galdosiana y mediante estas misivas, y desde la cordialidad y la admiración por Galdós, se atreve a señalar las desviaciones y errores doctrinales del autor de los «Episodios nacionales», que en su infancia y adolescencia en Canarias tuvo una sólida formación católica. Después, influido por el liberalismo de la época, las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y el krausismo, perdió la esencia católica, señala Guerra, quien define a Galdós como un cristiano filantrópico francmasónico cercano al protestantismo.

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«Este ensayo viene a ser un reflejo del contraste entre dos visiones correspondientes a dos momentos cultural y religiosamente diferentes. A través de estas páginas, el lector descubrirá una apología viva, un manojo de verdades biográficas y teológicas en las que Galdós queda, precisamente, atrapado entre dos 'Guerras': el personaje que soñó y el hombre de fe que hoy le escribe», señala la ficha de la obra.