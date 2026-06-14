Más de 1.300 personas trabajan para el arranque en días del festival O Son do Camiño en Santiago que contará con más zonas de comida y baños

O Son do Camiño está a punto de comenzar en Santiago de Compostela. La nueva edición arrancará el próximo jueves para mostrarnos a artistas como Katy Perry, Linkin Park, Lola Indigo, Dj Snake, Dani Martín o Carlos Ares. Se espera que acudan 45.000 personas en cada una de las tres jornadas del evento musical. Lo que quizás no saben estos asistentes es la cantidad de trabajadores que se afanan en que la cita sea un éxito. Más de 1.300 personas han trabajado y trabajarán directamente hasta que remate el festival.

La cifra nos la facilita Kin Martínez, promotor y director del festival gallego. Este explica que cada año buscan una «mayor satisfacción del público» fijándose en las evaluaciones de los asistentes. Para esta edición han buscado mejorar la circulación de la gente en el espacio «para que la gente no se tenga que desplazar tanto. Además hemos puesto más zonas de comida y de baños», agrega. Como añadido han habilitado una zona de evacuación diferente en la platea.

Respecto al año pasado, se repite el mismo formato para los tres escenarios lejos de la idea de los escenarios gemelos, contiguos, de la edición de 2023 que acarreó quejas de una porción de los asistentes.

El auge de la música electrónica en la cita

En cuanto al escenario de música electrónica, Kin Martínez reconoció que creció mucho en los últimos años y «casi supone en sí mismo un festival más con un público muy afín».

Martínez resaltó que «Katy Perry y Linkin Park actuarán por primera vez en Galicia. Si podemos optar a estos artistas es por la profesionalidad que hemos ido adquiriendo en el festival en las ediciones anteriores. Las grandes agencias ya cuentan con nosotros para la programación en las rutas de los grandes festivales europeos. Eso nos permite año tras años ir mejorando nuestra presencia y el cartel».

Linkin Park, en una actuación en Munich, el pasado año. / JOHN McMURTRIE

Añadió que el 42% del público procede de fuera de Galicia, principalmente de Portugal pero también hay gente de Francia, Italia y Latinoamérica.

Por otra parte la organización recuerda que quedan apenas unas plazas disponibles en las Zonas de Descanso oficiales del festival, en la modalidad estándar y glamping. Recomienda formalizar cuanto antes la reserva.

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Servicio de pre-pulseración antes del festival

Desde O Son Do Camiño han apostado por volver a habilitar el servicio de pre-pulseración antes de que comience el festival. Este año se realizará en los centros de El Corte Inglés de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña. De esta manera los asistentes podrán recoger su pulsera con antelación y acceder al recinto de una forma más cómoda y rápida durante los días del evento.