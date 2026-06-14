El festival PortAmérica contará por primera vez en su historia con intérpretes de signos en los conciertos de Rigoberta Bandini, Hombres G y otros tres más
El evento de Portas contará también con una sala de lactancia, una grada para el descanso de las familias y baños para menores
El festival PortAmérica, que se celebrará en la Azucreira de Portas los días 9 y 10 de julio, dará un paso decisivo en su política de inclusión. Acaba de anunciar que por primera vez en su historia habrá intérpretes de signos en algunos conciertos. Será en los directos de Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra, Marina Reche, Hombres G, Elíades Ochoa y Xoel López.
Kin Martínez, máximo responsable del festival, indica que su empresa, Esmerarte, ya había puesto en marcha las mochilas vibratorias así como las petacas FM. Estas últimas son unos utensilios que gracias al sistema de frecuencia modulada de la radio pueden mejorar la audición de personas en situaciones auditivas adversas. «Ahora damos un paso más. Queremos que toda la gente disfrute en las mejores condiciones posibles el festival», señala.
Reconoce que es un «reto»: «Uno puede querer hacer cosas pero si el artista no lo permite, es complicado. En nuestras ediciones en México llevamos tiempo haciéndolo, ahora comenzamos aquí. La accesibilidad total es imposible pero por lo menos aprovechamos los avances». Kin destaca que quieren «mejorar la experiencia» de gente con dificultades auditivas así como para las familias.
«No lo hacemos a raíz de una petición pero está dentro de nuestro ADN. Habilitamos en el festival una grada para menores por si vas con niños pequeños y necesita descansar un momento de estar dando el colo a niños, habilitamos una grada para menores, así como una ludoteca, sala de lactancia y baños para menores», añade.
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