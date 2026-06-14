La comida de los hijos estresa a 7 de cada 10 familias: «Hay obsesión por lo saludable, he visto tortitas de leche materna»

Tener hijos conlleva una variedad de situaciones y urgencias que las madres y los padres suelen descubrir sobre la marcha, a menudo con sorpresa, pero Meritxell Lligadas, Pilar Sastre y María José Domínguez reconocen que una de las facetas de la crianza que más les ha desconcertado, y que las mantiene a diario “atrapadas”, es la “sensación de agobio permanente” con que viven la gestión de la alimentación familiar.

“Tenemos tanta información y se ha extendido tanto la cultura de la dieta sana que nos pasamos el día pensando qué ponerles en la mesa para acertar y quedarnos tranquilas”, reconoce Lligadas, barcelonesa de 43 años y madre de un niño de 3 años y una bebé de 13 meses. “Intentas organizarte para que haya variedad: los lunes, pasta; los martes, pescado; los miércoles, pollo... Pero, a menudo, el día a día nos desborda y acabamos improvisando”, confiesa Domínguez, jerezana de 38 años y madre de un niño de 7 y un bebé de 18 meses.

“Alimentar bien a tus hijos no debería vivirse desde la presión o la búsqueda de la perfección, pero esta carga existe y forma parte de la realidad de muchas familias", afirman los expertos

Sastre acaba de llegar a la etapa del “estrés alimenticio familiar”: su hijo Eki tiene 11 meses, pero hace cinco empezó a tomar purés y desde entonces los productos que pasan por su batidora se han convertido en su fijación más insistente. “Podría darle papillas preparadas, pero en esta generación de madres 'millennials' se ha instalado la obsesión por ser madres perfectas y ninguna nos escapamos de esa tentación. Reconozco que me quedo mal si no le hago un puré natural”, afirma esta madrileña de 42 años.

Carga invisible

Sea porque esta inquietud es generacional –“en el parque he llegado a presenciar competiciones de meriendas saludables; un día, una madre apareció con un panqueque hecho de leche materna”, asegura Lligadas– o porque han interiorizado que les ha tocado vivir la maternidad con “una preocupación añadida” que no recuerdan en sus progenitoras y abuelas, lo cierto es que las tres reconocen estar afrontando esta etapa de sus vidas con una “carga pesada pero invisible”, y de la que apenas habla.

Ahora, un estudio elaborado por la firma alimenticia Danone en colaboración con el Club de Malasmadres y la asociación Yo No Renuncio, que promueve la conciliación familiar y el reparto de tareas domésticas, ha puesto cifras a este fenómeno silenciado: según sus estimaciones, la alimentación de los hijos es hoy “la principal carga mental diaria” para el 70% de padres y madres, muy por encima de otras responsabilidades asociadas a la crianza como la limpieza del hogar (señalada por el 53% de los progenitores), la vigilancia de las rutinas de sueño de los hijos (48,7%) o la gestión escolar (47,5%).

En el parque he llegado a presenciar competiciones de meriendas saludables entre las madres: un día, una apareció con un panqueque hecho de leche materna Meritxell Lligadas — Madre de Barcelona de 43 años

Meritxell, Pilar y María José se sienten “reflejadísimas” en ese retrato y en otro dato que destaca este estudio: el 83% de padres y madres aseguran sentir “más presión por alimentar bien a sus hijos que las generaciones anteriores”. “La comparación es inevitable, y la sensación de agravio, también. Nuestras madres y abuelas no tenían la variedad para elegir que hay hoy, y además disponían de más tiempo que nosotras para hacer la compra o cocinar”, razona Maite Egoscozabal, socióloga y responsable del área de investigación social de Malasmadres, que añade: “Antes no había tanta información como hay hoy sobre la comida, ni existía esta presión por ser perfectas en este tema que todas consideramos tan importante”.

Infoxicación alimentaria

La sensación de “bombardeo constante de información alimenticia” es reconocida por Meritxell, Pilar y María José, y señalada por expertas en nutrición acostumbradas a lidiar con las angustias de los padres y las madres a cuento de la comida de sus hijos. Solo hay que hacer 'scroll' un rato en cualquier red social para que aparezca un 'influencer' avisando de las bondades del chucrut y de la dieta hiperproteica para el desarrollo del menor, o asustando de los peligros de combinar proteínas y carbohidratos en el mismo plato.

Las madres de hoy han interiorizado que les ha tocado vivir la maternidad con “una preocupación añadida” a cuento de la alimentación que no recuerdan en sus progenitoras y abuelas

“Normalmente, nadie pasa del titular alarmista ni de los primeros segundos del vídeo llamativo, pero la sensación de que la comida es un problema se queda instalada en muchos padres y madres”, advierte María Luisa Ferrerós, psicóloga especialista en alimentación infantil y familiar, quien destaca un aspecto que, en su opinión, añade estrés al reto de alimentar a la crianza: “Dar de comer bien se ha puesto muy caro. A menudo, a falta de presupuesto para comprar ternera o lubina, muchos acaban claudicando en el ultraprocesado a su pesar”. En el estudio de Danone, el 80% de los padres afirma que las constantes subidas de precios de la cesta de la compra condicionan sus elecciones en el supermercado.

“Siento que me juego la salud de mi hijo, y ante eso, cualquier esfuerzo es poco” — Pilar Sastre

En los asuntos de intendencia familiar, el genérico “padres” suele opacar un matiz de género que las responsables de este informe insisten en subrayar. “En la mayoría de casos, la gestión de la alimentación familiar la suelen llevar las madres. Hemos avanzado en igualdad y hoy hay muchos padres que cocinan y van al súper, pero la lista de la compra la sigue elaborando ella”, apunta Maite Egoscozabal. El estudio ‘El coste de la conciliación’ elaborado en 2022 por la asociación Yo No Renuncio con la participación de 50.000 mujeres reflejaba que, en el 69% de los hogares, la persona encargada de proponer qué se come en casa es la madre.

"La gestión de la alimentación la suelen llevar las madres, hemos avanzado en igualdad y hay muchos padres que cocinan y van al súper, pero la lista de la compra la siguen haciendo ellas" Maite Egoscozabal — Responsable de Investigación social del Club de Malasmadres

Reparto de tareas

“Intuitivamente, la alimentación de la crianza la seguimos asociando a la figura materna, que de hecho se encarga de la lactancia cuando nacen los hijos”, observa la socióloga Marta Domínguez-Folgueras, especialista en temas de igualdad y reparto del trabajo doméstico de la universidad francesa SciencesPo. En su opinión, “corregir ese desequilibrio de género y compartir tareas al 50%” ayudaría a conllevar mejor la carga mental que supone el tema de la alimentación, pero reconoce que "a día de hoy, la preocupación por la dieta saludable y la nutrición acostumbra a ser patrimonio materno".

“Alimentar bien a tus hijos no debería vivirse desde la presión o la búsqueda de la perfección, pero esta carga existe y forma parte de la realidad cotidiana de muchas familias”, señala Paula Barbosa, responsable de márketing de Danone, a cuento de un dato del estudio elaborado por esta marca que riza el rizo de la carga mental parental asociada a la alimentación: el 68% de los progenitores, principalmente las madres, admite tener “sentimientos de culpa” o piensan que “no están haciendo lo suficiente” para dar de comer bien a sus hijos.

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Las madres que han compartido sus experiencias en este reportaje conocen bien ese sentimiento y confiesan lo mucho que les cuesta evitarlo. “Siento que me juego la salud de mi hijo, y ante eso, cualquier esfuerzo es poco”, reconoce Pilar Sastre. “Yo estoy tratando de ser más flexible”, dice Meritxell Lligadas, conmocionada aún de ver hace poco a su hijo devorando en un cumpleaños los bollos de azúcar que no suele comer en casa. María José Domínguez también se apunta a la idea de “bajar el nivel de exigencia”. Por su propia salud mental, “y porque, al final, tampoco pasa nada si el niño cena dos noches seguidas una tortilla francesa”.