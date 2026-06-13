Jorge Molist: «El Temple pasó a ser leyenda por su trágico final»

«El Temple tiene mucho de Marilyn Monroe y James Dean, que murieron jóvenes y en un momento de esplendor, y que pasaron a ser leyenda. El temple pasó a ser leyenda por su trágico final». Así lo aseguró el escritor Jorge Molist (Barcelona, 1951), que ayer presentó en Club FARO Daré el cielo por ti (Grijalbo), una novela histórica de aventuras, intriga y amor ambientada en los últimos años de la poderosa Orden del Temple.

En realidad, reconoció, eran «mucho muy aburridos». «Un templario no podía jugar al ajedrez ni hablar con mujeres. Ni siquiera lo que vestía le pertenecía, sino que era de la orden. Su lema era rezar y luchar», resumió Molist, que Molist alternó el formato de conferencia-proyección con el de entrevista, que realizó el periodista de Onda Cero Rubén Rey.

Entre los templarios, detalló, había tanto hombres impulsados por la fe como nobles condenados a expiar sus delitos en Tierra Santa, e incluso quienes ingresaban en la Orden por pura necesidad.

La trama de Daré el cielo por ti arranca en 1291, cuando San Juan de Acre, último bastión cristiano en Tierra Santa, está a punto de caer ante el ataque de los mamelucos, «mucho más numerosos y con una mejor tecnología». Artal, un joven de dieciséis años, escudero del gran maestre del Temple, Guillaume de Beaujeu, abandona la lucha para ayudar a su madre. La caída de San Juan de Acre fue «un trauma para los cristianos», según Molist, y también el final de esta Orden.

«La misión de los templarios era conducir a los peregrinos por Tierra Santa. Fueron la mayor agencia de viajes de su tiempo porque inventaron los cheques de viajero: quien quería limpiar su alma peregrinando entregaba sus propiedades al Temple y, a cambio, recibía todo lo necesario durante el camino. Si perdían su último bastión, perdían su razón de ser. Por eso, allí murieron sus mejores hombres, y, dieciséis años después, Felipe IV de Francia les dio la puntilla», relató.

La novela constituye un mapa del Mediterráneo en el siglo XIII, un siglo en el que España era ya una potencia mundial. «El primer imperio de España no fue ni en América ni en Flandes, sino en el Mediterráneo. En el siglo XIII llegó a tener casi la mitad del Mediterráneo, que entonces era el centro del mundo», argumentó.

Jorge Molist. / Pedro Mina

La Orden del Temple fue la mayor agencia de viaje del mundo, porque inventó el cheque del viajero

«Si algo me impresiona, escribo sobre ello»

Daré el cielo por ti se apoya en una amplia labor de documentación y reconstruye con rigor la última carga de los caballeros templarios en la Caída de Acre, al tiempo que acerca al lector episodios históricos menos conocidos, como la guerra que la familia Entenza, liderada por Berengueró o Berenguer VI de Entenza, sostuvo contra la Orden del Temple en el río Ebro. En ese conflicto se ve envuelto el joven Artal cuando regresa desde Acre a su hogar en busca de su madre.

Pero a Molist no le interesa abrumar al lector con datos históricos, sino hacerle disfrutar de la trama. «Para mí, lo más importante es el relato, contar una historia que emocione al lector. Es, básicamente, una novela de sentimientos», afirmó.

El amor también atraviesa la novela. Este fin del mundo que supone la caída del último bastión de la cristiandad en Tierra Santa supone para Artal el principio del amor. El joven, que está convencido de que su destino era entregar la vida en Acre defendiendo la fe cristiana, encuentra el amor en Beatriz, una joven viuda y madre de una niña de dos años, que embarca, como él, en El Halcón, la nave templaria que comanda Roger de Flor, fundador de la Gran Compañía Catalana.

Daré el cielo por ti le ha valido a Jorge Molist el prestigioso Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica, que suma a otros anteriores, como el Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio (La reina oculta, 2007) y el Premio de Novela Fernando Lara (Canción de sangre y oro, 2018).

Lo que realmente le gusta es despertar emociones en el lector, algo que, al mismo tiempo, es lo que le anima a él a escribir una novela. «Me gusta la historia, pero cuando encuentro algo o alguien que me impresiona es cuando me pongo a escribir una novela», afirmó.

El escritor barcelonés apunta que a la hora de escribir novela histórica no se puede caer en el presentismo. «Hay muchas cosas que han hecho nuestros antecesores que son muy censurables hoy, pero hay que entender cada época», manifestó

En cuanto a sus proyectos más inmediatos, Molist explicó que está escribiendo la que posiblemente será su próxima novela, ambientada en el siglo XIX. «Si la termino y me gusta se publicará; si no, escribiré otra cosa. Tienes que estar contento con el trabajo que has hecho antes de publicarlo. De momento, tengo muchas historias que contar», comentó.