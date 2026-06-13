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Adeus á Verbena da Pomba en Vigo e ao seu solar na Ronda de Don Bosco

A iniciativa da Emaús despídese cunha derradeira festa porque van urbanizar o solar onde se celebraba

Actividade na derradeira Verbena da Pomba no solar da Pomba en Vigo.

Actividade na derradeira Verbena da Pomba no solar da Pomba en Vigo.

Mar Mato

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Mar Mato

Mar Mato

Vigo

Unha das iniciativas culturais máis singulares dos últimos anos en Vigo di adeus: o solar da Pomba. A fundación social Emaús organizou onte o último acto neste espazo público da zona da Ronda de Don Bosco en Vigo. O peche foi a derradeira Verbena da Pomba.

Nos últimos tres anos, unha horta, concertos, celebración de aniversarios, verbena e outras iniciativas culturais deron vida a ese espazo detrás dos edificios. O fin era reunir a comunidade nun espazo libre de estigmas onde a xente en exclusión social ou colectivos desfavorecidos –mesmo sen fogar– puidesen participar integrados.

Verbena da Pomba en Vigo.

Verbena da Pomba en Vigo. / Pedro Mina

«O solar cedéronnolo hai tres anos no Calexón da Pomba. Sabiamos que chegaría o día en que nolo volverían pedir. Co Plan Xeral, van erguer un edificio de vivendas así que queriamos facer un acto simbólico coa veciñanza» de despedida, explica Juncal Blanco, responsable de proxectos de Emáus Fundación Social.

Na tardiña de onte, o programa incluíu unha instalación artística a partir dos cascotes dun muro realizada por IgnacioPérez-Jofre e Alberto Ardid.

O grupo musical «Sabor latino» tamén actuou como tamén tocaron Orysel Gaspar e Pedro Román. Un momento especial foi a lectura do pregón pola rapazada da zona.

Tamén houbo unha merenda comunitaria con petiscos compartidos nun espazo libre de alcol.

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A Emáus, porén, prosegue coa súa actividade da que seguirá dando conta na canle «Que pasa no barrio».

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