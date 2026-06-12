Visita del papa León XIV al centro de acogida Las Raíces: Un amor que no sabe de fronteras

"El amor de Dios no conoce de fronteras ni hace distinciones". Con estas palabras de León XIV se podría resumir su paso ayer por el centro de acogida Las Raíces. En el camino Rodeo Alto, a solo siete kilómetros del aeropuerto Tenerife Norte, se esconde un refugio de la migración en Tenerife. Probablemente, uno de los lugares de la Isla en los que en vez de amanecer con el canto de un gallo o el sonido del despertador se hace con el rugir de los aviones. Aunque, por desgracia, quienes pasan la noche aquí no llegaron a Tenerife por este medio, sino en cayuco o patera.

Nada más entrar al antiguo cuartel militar, ahora centro de acogida dependiente del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, llamaba la atención la cantidad de carpas blancas regadas por el recinto. Además del parque de calistenia en el que los jóvenes matan el tiempo. Pero la mirada se dirigía rápidamente a los más de cien bancos de color naranja que ocupaban el espacio central. Allí, unos 200 migrantes esperaban pacientemente, pese a que la mayoría son musulmanes, la llegada del papa León XIV al que es, por el momento, su hogar.

Y aun con la expectación por la llegada del pontífice, la banda sonora de la mañana seguía siendo la de siempre. El ruido del aeropuerto, la brisa característica de la zona y las conversaciones en wolof, bámbara y poular –las lenguas que resuenan a diario entre los módulos de Las Raíces y que convivieron por momentos con el italiano y al acento canario–. Eso sí, con un esfuerzo claro de los presentes por chapurrear el español.

Un amor que no sabe de fronteras | EFE / RAMÓN DE LA ROCHA

Después de una mañana llevadera, con algo de frío y varias nubes que apenas dejaban ver el color azul del cielo, aparecieron los primeros rayos de sol. Y con Lorenzo, también llegó elsanto padre a su primera parada en Tenerife, un acto a puerta cerrada. Primero lo hicieron sus guardianes. Pues a las 09:45 horas, quince minutos más tarde de lo esperado, aparecieron los coches de la policía que escoltaban al pontífice. Cinco minutos después, ahora sí, su santidad entraba por la característica puerta verde del centro de migrantes de Las Raíces .

Y entonces, una marea de aplausos le dio la bienvenida. La variedad entre el público era infinita. Desde jóvenes adultos como Mustafá, originario de Gambia y usuario del centro de acogida, que admtía conocer al papa por los vídeos de TikTok, hasta niños y mujeres del CAED Casa de Madres, en Santa Cruz de Tenerife. Entre ellos, el pequeño Aminata que no paraba quieto y Fatomauta, su madre.

Ya todos en sus puestos, el primero en romper el hielo fue el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, quien aprovechó para dar la bienvenida a León XIV a las Islas occidentales. Y recordó brevemente la historia del centro. Gestionado por la organización sin ánimo de lucro Accem, fue diseñado por el Gobierno español para dar respuesta a la situación de emergencia producida a finales del año 2020, ante la llegada masiva de cayucos. Antes que centro de acogida, el recinto funcionó como campamento militar. Y, en realidad, su vinculación con la migración se remonta a años atrás de convertirse en uno de los seis centros del Plan Canarias. Pues en 2006 también sirvió como centro de internamiento de migrantes en la conocida crisis de los cayucos.

Un amor que no sabe de fronteras

En sus inicios, el complejo llegó incluso a acoger a más de 4.000 personas y hoy da cobijo a 753 personas. Un lustro después de su apertura oficial, la ruta canaria no solo continúa siendo una de las principales vías de acceso a Europa para quienes abandonan el continente africano, sino que mantiene el título de ser la más mortífera del mundo. El viaje del pontífice coincide con un momento bastante delicado del recorrido atlántico, en el que al menos una de cada cinco personas no completa la travesía con vida. Y solo en lo que va de año, 635 migrantes han fallecido.

El acto continuó con unas palabras de agradecimiento de Elma Saiz, ministra de Migraciones. Por su parte, el director del centro, Ernesto Mayoral, apuntó que, desde su apertura, el recinto ha acogido "a más de 70.000 personas, para darles una vida digna y cubrir sus necesidades". No sin antes agradecer al equipo que hace posible que Las Raíces no solo sea un recurso sobre el papel, sino que de verdad cumpla su función como centro de acogida. El espacio nació con el propósito de ofrecer amparo de emergencia a los migrantes, garantizándoles alojamiento, manutención y atención humanitaria durante su estancia. Pero su labor va más allá de eso, también presta apoyo jurídico, sanitario, social y psicosocial, con especial atención a los más vulnerables.

La parte más emotiva del acto llegó cuando intervinieron los representantes de la población migrante en este acto. El primero fue Taiwo Oluwatobi, un joven de Nigeria de 27 años que apenas lleva dos meses en Tenerife. Su discurso tenía una intención clara: evidenciar que sus sueños, como los de cualquier otro, son sencillos. «Venimos con objetivos fáciles como trabajar, cuidar a nuestra familia y vivir con dignidad», mencionó.

Para Oluwatobi, el Papa es una persona que mira a los migrantes con respeto y cariño. Por eso intentó transmitirle la realidad que vive la mayoría de las personas que abandona su país. "El camino es difícil y hay miedo, tristeza y soledad", comentó. Pese a ello, recordó que las palabras del pontífice brindan fuerza y esperanza a la comunidad migrante para salir adelante. "Gracias por recordarle al mundo que todos somos personas y por escuchar a quienes dejaron su país y empezaron una nueva vida", concluyó.

Lugar de esperanza

A esa emotiva postal se unió el testimonio de una joven migrante víctima de trata, cuyo nombre no se reveló por seguridad. "Gracias por estar en esta tierra que para nosotros es un lugar de esperanza, después de mucho sufrimiento", reveló. Habló en nombre de todos los migrantes que buscan paz y dignidad. "Venimos de países donde la guerra, la persecución y la falta de oportunidades nos obligan a partir", apuntó. Y aseguró que nadie emprende esa travesía si no es por necesidad.

El camino para llegar aquí no fue fácil. Dolor, miedo e incertidumbre fueron las palabras que usó para describir su experiencia. "Sobre todo en el océano Atlántico, que nos obliga a enfrentarnos a la muerte y es donde muchos hermanos pierden la vida", mencionó. Todo ello para formular una petición sencilla y profundamente humana: "que las fronteras no se conviertan en muros infranqueables y que quienes las cruzan sean vistos como personas con historias, familias y proyectos de vida, y no únicamente como cifras".

El final llegó con la intervención de León XIV en un francés muy logrado. De hecho, que pronunciase su discurso en este idioma permitió que el encuentro adquiriera un grado más de intimidad si aún cabía, donde la escena se convirtió en un diálogo con los migrantes. El santo padre explicó que Francisco recurría con frecuencia a la imagen de las raíces para recordar la importancia de no olvidar los propios orígenes, mantenerse unidos y confiar en el señor. "Le gustaba utilizar esta metáfora para expresar la necesidad de permanecer firmes en aquello que nos sostiene", aseguró.

Noticias relacionadas

E invitó a los presentes a ofrecer el tesoro de humanidad, de sueños y de cultura que han traído a las Islas, y a estar abiertos a recibir lo que se les brinda. Por último, solo el pontífice tuvo el privilegio de entrar a conocer las instalaciones del recinto. Durante esta pequeña visita, el pontífice, ya conocido como el papa de los niños –por la cantidad de menores que ha bendecido en su viaje a España– se adentró a conocer las carpas blancas y las literas con sábanas azules que se esconden en ellas. Al marchar, el sonido habitual volvió a imperar. Y el constante ir y venir de aviones sobre fue un contraste difícil de ignorar: quienes sobrevuelan Tenerife en minutos y quienes llegaron hasta aquí arriesgando su vida en el Atlántico.