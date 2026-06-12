El papa León XIV en Las Raíces: “Les llevo en mi corazón y en el recuerdo de mis oraciones"

León XIV visitó este viernes el Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia Las Raíces, en Canarias, para reunirse con personas migrantes y conocer la labor que desarrolla el personal que trabaja en su atención diaria. El centro, de titularidad estatal y gestionado por la asociación Accem, atendió desde su apertura en 2021 a más de 54.000 personas.

El encuentro situó de nuevo a Canarias en el centro del debate humanitario y social ligado a las rutas migratorias. Ante las personas presentes, el Santo Padre habló en francés, lengua materna de muchos de los migrantes acogidos, y recordó al Papa Francisco, “que tanto anheló estar con ustedes”.

El legado del papa Francisco durante la intervención de León XIV

León XIV recurrió a la imagen de las raíces, una idea que vinculó con el legado de Francisco y con la necesidad de mantener los vínculos personales y espirituales. “El que confía en el Señor es como un árbol plantado al borde de las aguas, que echa sus raíces en la corriente”, expresó durante su intervención.

El Papa pidió que esa imagen sirviera a los migrantes para permanecer “firmemente arraigados en el Señor” y para que “ninguna tormenta” los apartara de una presencia que, según sus palabras, “fortalece y da vida”.

Su discurso conectó la experiencia migratoria con la fe, pero también con la idea de resistencia ante la pérdida, la separación familiar y la incertidumbre.

“Todos somos nuevos en algún lugar en un momento de la vida, todos necesitamos que alguien nos tienda la mano”

El acto lo presentó Monseñor Eloy Santiago, quien afirmó que las islas recibían al Pontífice “con el corazón abierto y agradecido” y expresó su deseo de escuchar sus “iluminantes y esperanzadoras palabras”. También intervino la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que subrayó el carácter compartido de la experiencia migratoria.

“Todos somos nuevos en algún lugar en un momento de la vida, todos necesitamos que alguien nos tienda la mano”, señaló Saiz, que aludió además a los “millones de españoles” que salieron del país en otros momentos históricos. Su intervención situó la acogida en una perspectiva amplia, vinculada tanto a la memoria migratoria española como a la respuesta institucional actual.

Más de 54.000 personas acogidas desde 2021

El director del centro definió Las Raíces como “un espacio donde confluyen trayectorias vitales complejas” y donde se ofrece, “desde lo institucional y lo humano, una primera oportunidad”.

También consideró la visita del Papa como un reconocimiento a quienes llegan en busca de futuro, a las administraciones y a los profesionales que sostienen el dispositivo.

El centro forma parte de la red de atención humanitaria habilitada para responder a la llegada de personas migrantes a Canarias. Su actividad desde 2021, con más de 54.000 personas acogidas, refleja el peso de estos recursos en una comunidad que soporta una presión migratoria constante y que combina asistencia inmediata, alojamiento y acompañamiento básico.

Los testimonios de Theodor y Bousso

Durante el acto intervinieron dos personas migrantes procedentes de África subsahariana. Theodor agradeció al papa su presencia y afirmó que su visita servía para “recordar al mundo que todos somos personas”. “Hoy queremos decirle, con mucho respeto, que rezamos por usted y que agradecemos su corazón cercano”, añadió.

Bousso explicó que muchos migrantes proceden de países donde “la pobreza, la violencia, la guerra, la persecución y la falta de oportunidades” los empujan a partir.

“Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia”, dijo antes de agradecer al Santo Padre una visita que, según sus palabras, “representa una luz para quienes muchas veces no tenemos voz”.

“Corazones heridos por tantas dificultades”

León XIV vinculó la visita con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que definió como expresión del “amor misericordioso e infinito de Dios por cada ser humano”. En ese contexto, remarcó que el encuentro permitía “vernos” y reconocer que “el amor de Dios no conoce fronteras, no hace distinciones, se da a todos y nos congrega en la unidad”.

El papa se dirigió de forma directa a los migrantes al hablar de “corazones heridos por tantas dificultades” y también “consolados por el amor recibido” gracias a personas abiertas y misericordiosas. Mantuvo un tono pastoral, pero con una lectura social clara: la acogida como respuesta humana ante trayectorias marcadas por el sufrimiento.

Hermano Pedro y San José de Anchieta

En su discurso, León XIV citó al Hermano Pedro y a San José de Anchieta, dos santos canarios que partieron hacia América “motivados por ese amor de Dios” para anunciar el Evangelio.

El pontífice los presentó también como migrantes que caminaron hacia lo desconocido con la fe, la esperanza y la caridad como principal equipaje.

A partir de esa referencia, invitó a las personas acogidas en Las Raíces a ofrecer a las Islas “el tesoro de humanidad, de sueños y de cultura” que trajeron consigo, y a permanecer abiertas a recibir aquello que se les brinda. Para el Pontífice, las migraciones pueden convertirse en una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos.

Todos, de algún modo, somos migrantes. Todos somos peregrinos en camino a la patria celestial papa León XIV

“Todos, de algún modo, somos migrantes. Todos somos peregrinos en camino a la patria celestial”, afirmó León XIV en la parte final de su intervención. Desde esa idea, pidió ayuda mutua para convertir la travesía humana en “un lugar más humano para todos” y agradeció la colaboración del Gobierno, de las instituciones y de las personas que facilitan la ayuda humanitaria.

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Tras sus palabras, el papa saludó a muchos de los asistentes, recorrió las instalaciones y visitó las carpas que forman parte del dispositivo. Antes de despedirse, dejó un mensaje dirigido a las personas migrantes y a sus familias: “Les llevo en mi corazón y en el recuerdo de mis oraciones. Que Dios les bendiga, que bendiga a sus familias y a todos los que les hacen el bien”.