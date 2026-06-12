El fotoperiodista de FARO Iñaki Abella gana el premio «Galicia en Foco» a la serie fotográfica del año

El fotógrafo de FARO Iñaki Abella ha ganado el Premio de Fotoperiodismo «Serie del Año de Galicia en Foco 2025» por su trabajo «Volver», publicado en el diario decano el 19 de mayo de 2025.

El jurado del galardón, otorgado por el Club de Prensa de Ferrol, valoró que «representa una nueva oportunidad económica vinculada al mar, reflejada en una serie de imágenes que ejemplifican la labor diaria del fotoperiodismo local y su capacidad para ilustrar, en apenas un conjunto de imágenes, la forma de vida de sus vecinos».

Por otra parte, el Premio de Fotoperiodismo «Foto del Año de Galicia en Foco» recayó en la fotografía de Sandra Alonso, titulada «Lluvia» y publicada en el periódico La Voz de Galicia de Santiago el 27 de enero de 2025.

El jurado también quiso destacar la gran calidad de las instantáneas y series presentadas en esta 35ª edición del concurso Galicia en Foco, con 32 participantes, y hacer una mención a la belleza y originalidad de la instantánea del «Triatlón de Ferrol», realizada por el fotógrafo Kiko Delgado.

Los Premios «Foto del Año» de Galicia en Foco y «Serie del Año» de Galicia en Foco constan, cada uno de ellos, de una figura de Sargadelos, especialmente diseñada por Isaac Díaz Pardo para este certamen, además de una dotación económica de 750 euros.

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El jurado de la XXXV Edición de Galicia en Foco estuvo constituido por Rodrigo Ramos Ardá, Gala Santalla Quintana, Lucas Rey Seoane y Xulia Díaz Sixto, actuando como secretario, con voz pero sin voto, Xoán Rubia Alejos.