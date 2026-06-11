Selena Millares: «La leyenda negra española en América la crearon los enemigos de España»

«Es muy importante el debate sobre la colonización. Fue algo absolutamente excepcional», señaló ayer en Club FARO la escritora Selena Millares quien presentó su última novela, «Al calor de tu nombre» (Plaza Janés), alrededor del exiliado gallego José Almoina, asesinado por unos esbirros del dictador dominicano Trujillo. La autora aprovechó para compartir una reflexión polémica: «La leyenda negra (española en América) la inventaron los enemigos de España. Lo que hizo Francia en Haití fue espantoso. Los británicos en Estados Unidos acabaron con los indígenas. Lo muestran como algo heroico. La gente no se rasga las vestiduras con el western en el que los 'héroes' matan indios. Yo creo que España hizo una labor extraordinaria».

Presentada por la periodista y escritora María Xosé Porteiro explicó que su libro muestra una porción de «la realidad de la España trasterrada» en referencia a «los españoles que habían ido a América Latina en el exilio». A su juicio estos «no se sentían desterrados. Es decir, estaban en la lengua de una patria o matria y se habían desplazado dentro de la misma lengua, dentro de la misma madre. La lengua que va con nosotros, la lengua que les enseñó la madre era la misma. Entonces ese territorio de los trasterrados me interesaba mucho».

Un gallego exiliado frente a un sátrapa

En cuanto a cómo se cruzó el gallego José Almoina, protagonista de su novela y personaje real, recordó que fue «totalmente casual». En una de sus investigaciones en Santo Domingo (República Dominicana) sobre la dictadura de los años 20 y 30 y la literatura de esa época, buscó archivos y materiales sobre la dictadura. Una mañana de sábado, en la que paseaba por la ciudad colonial, me metí en una librería pequeñita, con un cartel que decía 'Aquí solo vendemos libros dominicanos'. Era una librería muy famosa; era, porque ya la han cerrado. Cuando entré, pedí a la librera un libro interesante sobre los años 30; le pedí que me diera algo realmente revelador, significativo. Me entregó 'Una satrapía en el Caribe'», escrito por un gallego llamado José Almoina».

María Xosé Porteiro y Selena Millares (1d). / Marta G. Brea

Reconoció la escritora canaria Selena Millares que «me quedé totalmente sorprendida de que alguien tan valiente, que había denunciado una tiranía y luchado por la libertad de un país que no era el suyo estuviera totalmente olvidado. Me quedé totalmente perpleja y apasionada por la historia. Descubrí que ese gallego, ese gallego llamado José Almoina tenía una vida apasionante, rocambolesca y que había sido enterrado en el olvido por sus enemigos. Mientras investigaba sus obras y su peripecia vital, que es una novela de aventura real, descubrí que había sido enterrado en el olvido. Al denunciar, en ese libro, al dictador, había denunciado también a sus cortesanos».

Un dictador cruel y depredador sexual apoyado por esbirros

Recordó e hizo hincapié en que «Trujillo era un dictador que no solamente era sanguinario y asesino. El país estaba sumergido en un régimen muy cruento y además él era un depredador sexual. Los fines de semana estaba con su familia y durante el resto de la semana tenía en su mansión unas orgías donde le servían vírgenes jóvenes, niños y niñas. Era ambisexual. Tenía una corte de depravados que le ayudaban, que le traían esos jóvenes de la universidad».

Añadió Millares que a Trujillo le gustaba agredir y violentar a personas que procedían de buenas familias: «Él tenía un origen muy humilde, era muy acomplejado por muchas razones. Admiraba a la gente con cultura, admiraba a la gente de origen europeo, porque él tenía la piel muy oscura pero también odiaba a la gente de la burguesía, con gusto, con una posición...».

El «poder» de poner en pie a los antepasados

Selena Millares indicó ayer en Club FARO que «la novela tiene un poder entre muchos otros y es poner a los muertos, a los ausentes, a los antepasados en pie».

Añadió que «la novela tiene su propia vida, su propia dinámica», lo que entra en juego con el poder de la imaginación.

Reconoció que para «Al calor de tu nombre» realizó un trabajo de documentación e investigación absolutamente exhaustivo. Recurrió «a algunos estudios, varios estudios realizados en Galicia, también a toda la biblioteca digital gallega, que es absolutamente extraordinaria, a los archivos históricos de aquí y de América Latina», detalló la autora canaria.

Un funcionario gallego atrapado en el siglo XX

José Almoina fue un funcionario gallego de Correos que ya en los años 30 fue desterrado de Galicia a la Meseta por su actividad de denuncia. Tras estallar la Guerra Civil se ve obligado a marchar a Francia exiliado pero antes logró liberar de la cárcel a su mujer.

Ambos acabarían pasando a la República Dominicana donde él, gracias a sus estudios universitarios, logró tener trabajos en el Gobierno. Ahí fue donde conoció las atrocidades del dictador Trujillo sobre las que escribió en un libro. Esa obra fue su sentencia de muerte ya que el sátrapa lo mandó asesinar en México.