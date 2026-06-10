León XIV consuela y bendice a los presos de Brians: "El pasado no condena el futuro, Dios nos ofrece cambiar"

Breve pero profundamente emotiva para los presos, el papa León XIV ha entrado en la cárcel de Brians I con un mensaje consolador y redentor para bendecir a los 80 internos que han podido verle de cerca, incluso estrecharle la mano y expresarle agradecimiento por haberlos tenido en cuenta durante su viaje de 48 horas en Cataluña. "Los errores de una vida no marcan la identidad de una persona", ha postulado el Pontífice, que ha invitado a los encarcelados a "seguir soñando el sueño de Dios".

"Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos como en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que Dios nos ofrece la posibilidad de cambiar decisiones y elecciones", ha proclamado el Pontífice, ovacionado y recibido con cánticos en el auditorio del centro penitenciario. Algunas presas que no han podido acceder a la sala se han asomado a las ventanas de sus celdas para aclamarlo. "¡Viva el Papa!", se ha gritado dentro y fuera del teatro de Brians. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, y el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, han acudido a recibir al Papa y han entrado con él en la prisión.

"He recuperado la fe"

Montserrat Benavente es una de las dos presas que han tomado la palabra para dirigirse al Papa. “He soñado que estaba con él, frente a frente, y me daba mucha tranquilidad”, ha confiado la interna antes del excepionalacto, que lleva tres años en Can Brians. Montserrat ha confesado que dejó de creer en Dios a raíz de la muerte de su padre y el fallecimiento repentino de su hijo. “Se lo llevó, pero ahora estoy bien y he recuperado la fe en la cárcel, porque el padre Jesús me ha dado mucha fuerza”, ha revelado. Ha colmado de elogios a Jesús Bel, el capellán penitenciario de Brians 1: “Ya no creía, pero él me ha ayudado mucho. Se preocupa por nosotras y es tan bella persona… No fallo ni un día a misa”.

Mientras los presos procedentes de Brians 1 y 2 las presas de Wad Ras tomaban asiento y el auditorio se iba convirtiendo en un hormigueo expectante por la llegada del Papa, Montserrat ha confiado en que este miércoles fuera “un día único”. “Va a ser inolvidable, es la primera vez que pasa esto”, ha remarcado. Además, se ha declarado emocionada por ser elegida en representación de sus compañeras. “Creo que el Papa nos ha elegido para que la gente se dé cuenta de que existimos -ha reflexionado-. Va a ayudar muchísimo que venga para que se vea lo que no se sabe de las prisiones, porque estamos olvidados. El Papa lo va a demostrar, ahora se nos va a mirar de otra manera”.

“Estamos muy orgullosas, nos sentimos privilegiadas”, ha comentado Josefina, la otra presa que ha tenido ocasión de hablarle al Papa. Creyente de siempre, se ha declarado extrañamente tranquila mientras esperaba a León XIV. “De por sí, soy una persona muy nerviosa y activa, pero estoy con mucha fe y serena, no entiendo por qué, aunque ayer me dieron un profinal… He dormido toda la noche, gracias a Dios, y he rezado para pedirle que me diera paz”, ha compartido.

Josefina ha querido transmitir el agradecimiento de sus compañeras al Pontífice. Las presas se han asomado a las ventanas de sus celdas para contemplar el insólito trasiego de autoridades, periodistas y equipos de seguridad que han accedido al auditorio de Brians 1. “Que el Santo Padre haya venido a una prisión va a hacer ver a la sociedad que también somos humanos”, ha expresado. “No somos algo aparte de la sociedad, hay delitos en los que puede caer cualquiera -ha advertido-. Yo no soy una delincuente, nunca antes estuve en una cárcel, estoy aquí por una desgracia, por haberme defendido de un maltratador. He visto muchas cosas, infinidad de personas que salen y vuelven a entrar porque delinquen… Y las drogas, que es lo peor, delinquen para consumir. Quiero que la sociedad entienda que, cuando se sale de prisión, se puede volver a retomar la vida y que, cuando se pide trabajo, que no se le eche atrás porque ha estado en la cárcel. Hemos cometido un error, pero no dejamos de ser personas”.

Conchi García es monja de la congregación de las Dominicas de la Presentación y acude cada domingo a cantar con los presos en la misa de Brians. Hoy tampoco ha faltado y ha tenido ocasión de tocar ante León XIV las canciones habituales de las eucaristías con los presos. “Algunos, cuando entran en la cárcel, dan un giro por completo -ha explicado-. Estaban a oscuras en su vida, algunos tienen delitos graves, y la fe les ha llevado a dar un vuelco. Cuando entramos aquí, no los juzgamos por los delitos que han cometido, no somos nadie para hacerlo. Solo nos corresponde unirnos a ellos”.