Jesús G. Maestro, catédrático de la UVigo: de las aulas a arrasar en la Feria del Libro y participar en The Wild Project

Ayer martes, el catedrático de Literatura de la UVigo y colaborador de FARO, Jesús G. Maestro irrumpía en el timeline de muchos usuarios como invitado a The Wild Project, uno de los pódcast más escuchados de España. La primera pregunta que el conductor del programa, Jordi Wild, estaba bien tirada: «¿Eres consciente de la magnitud del personaje en internet?». El profesor responde que no, «no vivo en internet, yo vivo en la realidad», matiza.

Pero como él mismo apunta, internet forma parte de la realidad y es innegable que cientos de clips suyos defendiendo con vehemencia la superioridad de la Literatura en castellano frente a la inglesa han tenido un impacto en su vida. Algo que empezó como un personaje que, en sus propias palabras «nada tiene que ver con la persona, [...] Es un personaje que dramatiza hechos para hacerlos más expresivos», ha logrado catapultar sus ideas hasta las cabezas de muchas otras personas.

Desde las aulas del CUVI donde imparte sus clases de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, este profesor asturiano ha llegado hasta miles de lectores, alcanzando un nivel de fama que ni él mismo se explica. En unas declaraciones para este medio resume la situación: «parece que me conoce todo el mundo de repente».

Horas de firmas y fotos en la Feria del Libro de Madrid

Tras el éxito alcanzado por «Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI», su primer libro para el gran público con el que cautivó a más de 20.000 lectores en solo un año, el catedrático publicaba este 2026 «El fracaso de la felicidad», editado también por HarperCollins y que se presenta como una antítesis de los libros de autoayuda.

La popularidad en redes del académico va más allá de los pódcast en los que ha participado en las últimas semanas — Uri Sàbat, Date un vlog de Javier Santaolalla y ahora The Wild Project—, también se refleja en el acercamiento de todo tipo de lectores hasta la caseta en la que se encontraba esta semana en la Feria del Libro del Madrid.

Jesús G. Maestro en la Feria del Libro de Madrid con su nuevo libro y el publicado en 2025. / Cedida

«Yo creo que he firmado más de doscientos ejemplares» asegura Maestro. Según relata, la jornada en la caseta 296 de Harper Collins fue intensa, con «gente que llegaba sin parar» y con un ritmo frenético de firmas, fotos y charlas con lectores. Lo que se había programado como una firma de dos horas tuvo que sobrepasar por mucho ese horario para poder atender a quienes quisieron conocer al adalid más viral de la literatura del Siglo de Oro español.

La popularidad del catedrático sorprende. El personaje que encarna en las intervenciones que circulan por redes cuenta con elementos que, de forma evidente, encajan en los códigos de lo que funciona en internet. Con todo, el tema no deja de ser la literatura en castellano, lo que es menos esperable y, como él mismo reflexiona con Jordi Wild, demuestra que la creación de un «monstruo» sirve a una función literaria.

Jesús G. Maestro firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. / Cedida

«No sé, no me conocía nadie hace unos años y ahora la gente que me para por la calle para hacerse fotos, incluso aquí en Madrid. Una cosa realmente sorprendente. Pero en fin, que haya salud, que es lo que importa», sentencia Maestro.