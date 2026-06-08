Devoción, calor y multitudes en la espera del Papa frente a la catedral de Madrid

Sin llegar a la locura desatada el sábado, en la vigilia de Lima, y el domingo, en la misa de Cibeles, el Papa ha vuelto a congregar este lunes a miles de fieles y curiosos frente a la catedral de La Almudena de Madrid, a donde ha acudido a rezar ante la Virgen. Ni el fuerte calor ni la larga espera han hecho mella en el ánimo de los presentes, que desde horas antes de la llegada del Santo Padre hacían cola para acceder a la explanada frente al templo.

La serpenteante fila de ocupaba toda la plaza de Oriente y se estiraba hasta el final del Palacio Real, en paralelo a otra cola, mucho más modesta, de quienes aguardaban para entrar al recinto palaciego. “Yo no quiero ir al palacio, eso lo tengo todos los días; al Papa solo hoy”, resumía la situación una joven desde la cola más numerosa.

Tan numerosa, que no todos los presentes tenían claro conseguir llegar a tiempo. “Va a estar complicado”, se escuchaba de cuando en cuando, mientras el sol caía inmisericorde sobre la plaza. Mientras unos aguardaban, otros aprovechaban para hacer negocio, moviéndose de arriba a abajo por la fila para vender agua ("¿Con hielo o sin hielo?", preguntaba una vendedora previsora) o bufandas con la cara y el nombre de León XIV o rosarios personalizados, como el caso de Fernando, llegado desde Barcelona para ofrecer sus rexos hechos a mano por 5 euros.

En la propia explanada, el calor apretaba todavía más. El calor y los propios asistentes, que con el descontar de los minutos se afanaban por encontrar un hueco cerca de las vallas que delimitaban el perímetro de seguridad. Entre empujones y movimientos más o menos disimulados, unos luchaban por abrirse paso y, otros, por defender el espacio conquistado. La mezcla de fervor y altas temperaturas ha jugado más de una mala pasada, como el caso de una mujer que, tras abandonar la primera línea trataba de regresar apelando a la bondad de los presentes: “¿Me dejáis pasar, que he salido a vomitar pero tengo a mi hija ahí delante?".

La llegada anticipada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha provocado el primer revuelo en la plaza. Confundido con el Santo Padre por unos instantes. Desde el fondo, algunos han creído que se trataba del Santo Padre, desatándose por unos segundos una euforia mezclada con enfado por los paraguas desplegados para protegerse del sol que no dejaban ver bien. Mayor emoción todavía ha generado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recibida con gritos de “¡Viva Ayuso!”, “¡Presidenta, presidenta!” y hasta un “¡Ayuso, te quiero!” lanzado por uno de los voluntarios.

A las seis menos cuarto, el repicar de las campanas ha anunciado que el momento se acercaba. La expectación, acumulada durante horas bajo el sol, ha terminado de desbordarse con la llegada del Papa. Precedido por un espectacular despliegue de seguridad, el desembarco de León XIV ha convertido la explanada frente a la Almudena explanada en un mar de brazos en alto, móviles al aire y personas de puntillas tratando de atisbar fugazmente la figura del pontífice.

Ha sido apenas un bre instante, pero suficiente para que la espera mereciera la pena para los presentes. Tras bajarse del coche, la reina Sofía esperaba al Santo Padre para acompañarle escaleras arriba hasta el interior de la Almudena al encuentro de la Virgen. Una vez dentro, el acto ha tenido un tono mucho más recogido que la espera en la plaza. El Papa ha rendido homenaje a la patrona de Madrid con una ofrenda floral y un momento de oración ante su imagen, en el camarín.

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Lo ha hecho acompañado por el arzobispo de Madrid, José Cobo; el cabildo catedralicio, autoridades eclesiales y seminaristas, en una ceremonia sencilla. Tras la oración, el Pontífice ha impartido la bendición apostólica antes de continuar su visita pastoral, cuya siguiente parada es el encuentro con la comunidad diocesana en el Bernabéu.