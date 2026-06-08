Tras meses de crisis
El CNIO inicia un proceso de 'refundación' para recuperar la estabilidad
El Patronato aprobará nuevos estatutos para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno
EFE
El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha decidido hoy iniciar un proceso de 'refundación' para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica y superar la crisis en la que está inmerso desde hace meses.
El Patronato del CNIO se ha reunido hoy con carácter de urgencia tras la decisión de Raúl Rabadán de renunciar al cargo de director científico antes incluso de tomar posesión, una decisión que comunicó la pasada semana al Ministerio de Ciencia y que atribuyó a la "politización, polarización y ruido mediático" en el que a su juicio está inmerso este centro de investigación y que propician, a su juicio, que no existan unas condiciones de estabilidad para liderarlo.
El Patronato, han informado fuentes del CNIO, aprobará nuevos estatutos para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno del centro, y hasta entonces ha acordado crear un 'órgano colegiado de dirección científica' en el que estarán un representante de la investigación básica, un representante de la investigación clínica y un representante de las unidades de servicio.
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