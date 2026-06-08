Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta FortunaCentros comerciales VigoStellantis transición energéticaJoven traumatismo cranealVisita Papa España
instagramlinkedin

Tras meses de crisis

El CNIO inicia un proceso de 'refundación' para recuperar la estabilidad

El Patronato aprobará nuevos estatutos para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno

Una imagen de la sede del CNIO.

Una imagen de la sede del CNIO. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha decidido hoy iniciar un proceso de 'refundación' para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica y superar la crisis en la que está inmerso desde hace meses.

El Patronato del CNIO se ha reunido hoy con carácter de urgencia tras la decisión de Raúl Rabadán de renunciar al cargo de director científico antes incluso de tomar posesión, una decisión que comunicó la pasada semana al Ministerio de Ciencia y que atribuyó a la "politización, polarización y ruido mediático" en el que a su juicio está inmerso este centro de investigación y que propician, a su juicio, que no existan unas condiciones de estabilidad para liderarlo.

Noticias relacionadas y más

El Patronato, han informado fuentes del CNIO, aprobará nuevos estatutos para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno del centro, y hasta entonces ha acordado crear un 'órgano colegiado de dirección científica' en el que estarán un representante de la investigación básica, un representante de la investigación clínica y un representante de las unidades de servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents