António Zambujo, Uxía, Wöyza y Borja Niso, estrellas en la próxima edición del festival Ikfem de Tui y Valença

El IKFEM Festival Tui - Valença ha revelado su programación para su próxima edición del 16 al 19 de julio. En esta ocasión, el pianista madrileño Borja Niso homenajeará al compositor Ludovico Einaudi con la colaboración de Rosa Cedrón; aunque también actuarán en otros directos António Zambujo y Uxía o la viguesa Wöyza. Además, se conmemorarán los 800 años de la Catedral de Tui.

A continuación desmenuzamos día a día qué nos depara el próximo Ikfem.

Día inaugural, 16 de julio, con Wöyza y emmy Curl

En la alameda de Santo Domingo de Tui y a partir de las 22.30 horas (entradas a diez euros, excepto para los menores de siete años para quienes será gratis) presentará su último disco la artista viguesa Wöyza. Su nuevo álbum lleva por título «Valiosa». La compositora y cantante ha destacado en su trayectoria por su hip hop y su soul. Ese día también actuará la cantautora portuguesa emmy Curl. Esta resalta por la combinación del folk, la electrónica y la música alternativa en sus propuestas. Ambas artistas 'dialogarán' con su música a las 19.30 horas en el Mirador de Santo Domingo de Tui, con entrada gratuita.

Wöyza. / Pedro Mina

António Zambujo, el día 17 en Valença

Una de las características fuertes del Ikfem es su capacidad para unir musicalmente los espacios y las poblaciones de Tui y Valença. Hasta esta última localidad llevará la música del portugués António Zambujo, nominado a los Grammy Latinos en 2017. Será el día 17 a partir de las 21.30 horas, hora lusa, y en las Cortinas de Sao Francisco. La entrada cuesta 15 euros.

En esa misma jornada también actuará la gallega Uxía que dialogará con su música con Zambujo en la Pousada de Valença a las 18.30 horas, hora portuguesa.

Día 18: el Puente Internacional se cierra para la cultura y gastronomía

El día 18 de julio, entre las doce del mediodía y las doce y media de la noche, el Puente Internacional Tui-Valença se cerrará al tráfico, en la que ya es una tradición del Ikfem. En esta edición habrá 30 puestos de expositores que mostrarán arte, artesanía, joyería, cestería, cerámica, diseño y alimentación de los dos lados de la raia.

En lo que respecta a la música el público podrá disfrutar de ocho grupos emergentes de España y Portugal: Maria Joao Soares, Hal Still Echoes, Monáo Brass, Julián Maeso, La Mmarca, Sheila Patricia, Best Boy y Señora Dj.

CONCIERTO DE ANTONIO ZAMBUJO EN EL AUDITORIO MAR DE VIGO. / RICARDO GROBAS

Día 19: la Catedral de Tui, de aniversario

La Catedral de Tui cumple 800 años y el Ikfem lo va a celebrar con un concierto especial de la cantante tudense Elsa Roldán y del organista santiagués David Maceira. Su repertorio procederá del Archivo de la Catedral. Les acompañará la instalación artística de Carlos Fer. Será a las siete de la tarde en el templo religioso.

Borja Niso cerrará con su homenaje a Ludovico Einaudi en el que participará Rosa Cedrón en la Alameda de Santo Domingo de Tui a partir de las diez de la noche y con las entradas a diez euros. Con ellos actuará la agrupación inclusiva CaixaSon así como el coro infantil de Tui. CaixaSon es el proyecto nacido en el festival en la pasada edición y que está integrado por personas de IgualArte y otras entidades.

Andrea González, directora del Ikfem, en el Puente Internacional de Tui a Valença. / Publigal

Ángela Banzas y Chus Pato, los días 20 y 27 de junio

Una de las iniciativas culturales destacadas del festival será «Pestiscos IKFEM». En esta entrega la finalista del Premio Planeta el pasado año Ángela Banzas y la Premio Nacional de Poesía 2024, Chus Pato, participarán.

El encuentro literario con Pato será en el Centro Goianés de Tomiño el día 20 de junio a partir de las 12.00 horas con entrada gratuita. Conversará con la escritora Oriana Méndez. El acto rematará con un recital poético con acompañamiento de piano por parte de Julián Maeso.

El encuentro con Ángela Banzas será el día 27 de junio a las 12.00 horas, en la Fortaleza Dona Urraca, Salvaterra. La entrada, gratuita. Mantendrá una conversación con Eva V. Lima, periodista pontevedresa. Ese mismo día en la Bodega Fillaboa, de Salvaterra, organizarán una experiencia musical y enogastronómica. Esta incluirá una visita guiada por los viñedos y un concierto de la soprano Laura Molina (ocho de la tarde) acompañada por Paula L. Atanet.

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El programa del festival acaba de ser presentado por su directora, Andrea González; el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro; el presidente de la Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, la alcaldesa de Tomiño, Sandra González; o la regidora de Salvaterra, Marta Valcárcel, entre otros representantes políticos, además de los responsables de las bodegas Altos de Torona, de Tomiño; y Fillaboa de Salvaterra.