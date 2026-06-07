La mochila de mi nieta

Hace unos días mi nieta se lastimó un pie jugando al baloncesto en el patio del instituto. Como el dolor no cesaba le hicieron una placa radiológica y, aunque no había fractura, el facultativo le recomendó reposo. Es decir, no pisar con ese pie ni forzar la articulación durante unos quince días hasta que cediera la contusión y el dolor.

Como las demandas del instituto son exigentes, para no perder clase y verse obligada a posteriori a recuperar el tiempo perdido, decidió ir al colegio todos los días utilizando unas muletas. Para la travesía de ida y regreso en vez de hacerla en el autobús del centro, padres y abuelos nos turnamos para acercarla en un vehículo particular.

Me tocó ir varias veces a recogerla. Ella con sus muletas y el pie dañado en alto, pegando saltitos y yo cargando su mochila me percaté de que aquella bolsa pesaba un quintal. Pensé que era cosa de un día en el que quizá había tenido clase de muchas materias pero no era así, al día siguiente comprobé que la dichosa mochila seguía pesando lo mismo. Al llegar a casa decidí conocer el peso de aquel artefacto contenedor y la báscula me dio 8,5 Kg.

Una estudiante de segundo de la ESO

Se trata de una estudiante de segundo de la ESO y que se viera obligada a cargar con ese peso a la espalda todos los días no me parecía de recibo, lo consulté de forma anecdótica con un amigo pediatra. Me comentó que el peso de las mochilas de los estudiantes es un problema importante y recurrente por lo que algunos deciden llevar maletas con rueditas para mitigar la carga, aunque eso se da sólo con los más pequeños en la enseñanza primaria. En el instituto la mochila personalizada sobre los hombros es el contenedor por excelencia.

En mi época de estudiante no había mochilas lo que llevábamos a clase eran carteras. Aún ahora, de vez en cuando se me va el santo al cielo y le pregunto a mis nietos, ¿dónde tienes la cartera? para referirme a la mochila. No entienden lo que les digo y una vez que lo deducen me dicen recriminando: «la mochila abuelo, la mochila…» , porque para ellos la cartera es algo pequeño y manejable que tiene su madre en el bolso donde guarda la documentación y los euros.

Las carteras que usábamos en nuestra niñez para ir al cole disponían de una capacidad limitada: unos cuantos libros, un plumier plano y ya. No eran para nada parecidas a esa especie de saco sin fondo de las mochilas con las que cargan hoy los estudiantes para ir a clase. Para contextualizar hago una referencia a la palabra «plumier» que parece haber desaparecido completamente del argot estudiantil y ahora tiene su equivalente en lo que denominan estuche.

Un problema endémico

Preocupado por esos ocho kilos y medio que se ve obligada a transportar mi nieta todos los días sobre su espalda, comencé a consultar en la red para comprobar si verdaderamente era una cosa puntual y aislada o realmente se trataba de algo endémico relacionado con el transporte diario del material escolar de nuestros estudiantes. Comprobé que, si bien el tema había llegado a mí por pura casualidad, preocupa en gran medida tanto a facultativos como a los padres de muchos alumnos. De entrada parece ser que los dolores mecánicos de espalda, cuello y hombros provocados por la sobrecarga del peso de las mochilas es algo muy frecuente en los escolares y que, si el peso de lo que transportan es importante también lo es el modo en que va colocada la mochila a la espalda, pues todo ello: peso excesivo más colocación errónea pueden provocar no sólo lesiones musculares puntuales, sino también agravar patologías futuras.

Comparación con el siglo XX

Estamos en el segundo cuarto del siglo veintiuno con la IA llamando a la puerta y los escolares cargan hoy para ir a clase con más material sólido que los estudiantes de aquel universo analógico del siglo veinte. Además, nosotros teníamos algo que era exclusivo: un pupitre con tapa. Un habitáculo personalizado donde cada uno guardaba lo divino y lo humano además de sus libros. El pupitre de cada estudiante era un bastión infranqueable en el que nadie osaba curiosear. Es óptimo que en la enseñanza siga habiendo materiales físicos como los libros y no que todo el contenido docente tenga que estar únicamente en la red, pero si es así, no está tampoco de más que los estudiantes puedan disponer en el instituto de una taquilla personalizada para guardar sus pertenencias, de modo que no se vean obligados a acarrear todos los días con un peso superior al que marcan los expertos como correcto de un 10% del peso corporal , aunque según un estudio, parece que lo habitual es que los escolares cargan sobre sus hombros mochilas que en muchos casos supone el 30% de su peso. Concretamente, analizando el caso de mi nieta, si ella pesa 44 kg y su mochila 8,5 kg, el porcentaje con el que carga día sí y día también está en torno al 20% que, como decíamos cuando éramos estudiantes: «no es moco de pavo».

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Algo habrá que hacer para que esta chavalada porteadora de pesada sabiduría a sus espaldas, pueda soltar lastre para hacer más llevadera la ida y el regreso al instituto.