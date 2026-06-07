La visita del Papa a España, en directo | Centenares de personas aguardan ya en Cibeles para la Misa de León XIV

El papa León XIV prosigue este domingo su visita a España con otra jornada en Madrid, después de un intenso primer día en la capital. Tras aterrizar este sábado, el Pontífice fue recibido con honores por los Reyes en el Palacio Real, donde pronunció su primer discurso. Por la tarde, visitó un centro de Cáritas y posteriormente celebró una vigilia ante medio millón de personas. En su segundo día, el Papa oficiará una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles y por la tarde acudirá a un acto con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en Movistar Arena.

León XIV afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

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Segundo día del viaje apostólico El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España. La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.

Víctor Rodríguez Tres horas para el inicio de la Misa A tres horas del inicio de la misa que León XIV oficiará en Cibeles centenares de fieles se congregan ya en las inmediaciones de la plaza. Se han registrado para asistir 380.000 personas pero la organización prevé una afluencia mucho mayor.

Fuegos artificiales al final de la vigilia de oración del papa en Madrid. / José Luis Roca El Papa cierra con una vigilia en Madrid ante 500.000 personas un intenso primer día de su visita a España León XIV cerró este sábado un intenso primer día de su visita a España con una vigilia ante 500.000 jóvenes. Este domingo, el Papa afronta la segunda jornada de su viaje, de nuevo en Madrid. El programa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de visita.

Roberto Bécares Los jóvenes viven una "fiesta" con el Papa en la vigilia de Madrid: "Ser cristiano no es algo solo de personas mayores" Son las 20.33 horas y por las pantallas que se han colocado a lo largo del Paseo de la Castellana se ve cómo un hombre 'lanza' a su bebé al Papa Léon XIV, que se ha bajado del papamóvil, para que le bendiga como cuando Rafiki alzaba a Simba en 'El Rey León'. El emotivo himno oficial del viaje apostólico 'Alzad la Mirada' atrona desde hace rato, el público lleva ya horas esperando sentada en suelo, en sillas de playa, en aceras, la organización sigue repartiendo botellas de agua, sorprendentemente frías, y, apartada de la muchedumbre, una joven pierde la mirada, ciertamente emocionada. Lee la noticia completa.

Víctor Rodríguez El papa León XIV, en su trayecto en papamóvil para la oración de vigilia en Madrid. / José Luis Roca / PIM León XIV trae a España un potente mensaje político de cercanía a los vulnerables desde el arranque de su visita Entre lo institucional, lo social y lo pastoral, León XIV ha iniciado este sábado el viaje que durante seis días le llevará por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, la primera visita a España de un Papa en 15 años, y lo ha hecho con un potente mensaje político que ha querido lanzar desde el arranque de su periplo español. El pontífice ha sido directo y firme en este sentido, dejando un tono más relajado y los gestos más cercanos para vulnerables y jóvenes. Así, ha tratado de buscar el equilibrio entre las advertencias por las malas decisiones que se toman en los Estados o en el mundo con la necesidad de la cercanía y la ayuda urgente, sin peros, a los que más la necesitan. Lee la noticia completa.

Marina Armas El Papa León XIV, durante ala vigilia en la Plaza de Lima de Madrid. / José Luis Roca / PIM León XVI llama a los jóvenes a "dar una nueva dirección a la sociedad" en una multitudinaria vigilia en Madrid El papa León XIV y cientos de miles de jóvenes han celebrado este sábado por la tarde la vigilia de oración en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu, en el primer acto multitudinario de su visita a Madrid, prevista hasta el próximo 9 de junio. Es la primera parada de un viaje que llevará al pontífice a Barcelona y a las islas Canarias. Frente a miles de fieles, 500.000 personas según delegación de Gobierno, el santo padre ha emplazado a los jóvenes a "ser protagonistas del cambio de la sociedad". Lee la noticia completa.

"Somos libres de las modas, porque somos discípulos de la verdad" El Papa ha rechazado la idea de ser "prisioneros del tiempo que pasa" y ha valorado ser "libres frente a toda coacción y engaño". "Somos libres de las modas, porque somos discípulos de la verdad", ha asegurado. Además, ha apelado a los jóvenes: "Estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad".

El papa León XIV, en su trayecto en papamóvil para la la oración de vigilia en Madrid. / José Luis Roca / PIM El Papa subraya el valor del "silencio" y alerta contra las redes sociales: "Muchas veces nos engañan; buscad siempre la verdad" León XIV ha subrayado el valor del "silencio" para "reconocer la voz de Dios". "Cuando buscamos el silencio, decidimos qué no escuchar y de qué ruidos no dejarnos distraer. Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos", ha proclamado. Además, ha llamado a "buscar la verdad". "Las redes muchas veces nos engañan, nos cuentan mentiras, buscad siempre la verdad", ha señalado.

León XIV: "Las heridas y las alegrías del pueblo me hicieron crecer en el seguimiento de Jesús" El papa León XIV ha recordado sus años en Perú en su intervención en la vigilia de oración en la plaza de Lima de Madrid, recordado su encuentro con las "heridas y las alegrías del pueblo". "El encuentro con las heridas y las alegrías del pueblo me hicieron crecer en el camino del seguimiento de Jesús", ha señalado ante unos 500.000 asistentes.