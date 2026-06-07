¿Está desapareciendo el color?

Pasarelas recientes a nivel internacional han resucitado fantasmas del pasado como el estilo «heroin chic», muy popular en la década de los 90 y caracterizado por una extrema delgadez y rasgos muy demacrados, así como datos demoledores como los analizados en el informe de Vogue Business y que revelan que el 97,6% de las modelos que desfilaron en la presentación de colecciones para Otoño/Invierno 2026 vestían tallas entre la 32 y la 36. Paralelamente al desplazamiento del movimiento «body positive» que irrumpió con fuerza en la década de 2010 y el retorno de un ideal ideal estético que exige cuerpos extremadamente delgados, existe otra tendencia especialmente llamativa tanto en el ámbito de la moda como en la arquitectura, el diseño y el interiorismo, que pasa por una acusada pérdida del color y de los estampados en aras del minimalismo y la homogeneidad, una corriente que es posible constatar en la actualidad en cualquier tienda de ropa o de decoración.

Directora de arte y estilista, Lara Caeiro ratifica el auge de tonos neutros y lisos, una estética en boga «non só na moda, xa que tamén está presente nos espazos públicos e nos fogares, porque cada vez máis atopamos casas máis minimalistas. A moda e incluso o teu fogar agochan formas de expresión propias que dalgunha maneira quedan anuladas con estas tendencias que realmente camiñan cara a unificación, que rompen coa personalidade de cadaquén e mesmo coas disidencias. Resulta perigoso que na moda, que sempre foi vehículo de expresión e de identidade, se eliminen cores e estampados e, por outra banda, é moi intelixente por parte de quen promove este tipo de tendencias, xa que logo atopamos que en determinados premios se prohíben posicionamentos políticos. Todo isto ten unha explicación de fondo e vai aliñado coa anulación das propias identidades e do discurso».

Lara Caeiro reflexiona sobre el hecho de que las imágenes «nunca son neutras» y hace referencia a que, en la sociedad de la hiperconectividad, resulta fundamental «ter unha perspectiva crítica ante os contidos que consumimos ou os comentarios que escoitamos. Hoxe en día, coas ferramentas que temos, é importante reflexionar sobre a intencionalidade das cousas». Y la moda no es inocua.

As imaxes non son neutras e hoxe é importante reflexionar sobre a intencionalidade

En este sentido, la directora de arte y vestuario alude al fenómeno «tradwife» y también a la estética «cottagecore», ensalzando los roles de género tradicionales y reivindicando el retorno de la mujer a la esfera doméstica la primera y romantizando la vida rural la segunda. Lara Caeiro pone el foco en que «cunhas estéticas moi románticas, que poden resultar atractivas e que parecen inofensivas, constrúen unha versión da historia que está totalmente fragmentada, xa que escollen os aspectos que lles convén. No caso das ‘tradwives’, realmente queremos volver a aquel pasado? Porque están inspiradas nos anos 50, cando as mulleres tiñan menos autonomía económica, os colectivos LGBTQ+ eran perseguidos e había moito racismo. En que pasado estamos poñendo o foco? Creo que estamos ante unha crise enorme a nivel social e político, co auxe das extremas dereitas, cun capitalismo extremo, coa hiperconectividade e ao mesmo tempo soidade, que en conxunto xeran un escenario bastante complexo e fai que mitifiquemos o pasado dende unha nostalxia fragmentaria, porque non colle o pasado na súa totalidade nin con perspectiva crítica, senón que o fragmenta para quedar co que lle interesa, coa estética, e esquecéndose de toda a problemática social que ía ligada á mesma».

La estetización de la política

A la hora de analizar estas corrientes, esta estilista gallega alude también a la teórica y escritora Svetlana Boym que «divide a nostalxia en dous tipos: unha reflexiva e outra restaurativa. Na primeira existe unha ollada cara o pasado cunha mirada crítica, aceptando que existen cousas positivas e tamén negativas, namentres que na restaurativa o que acontece é que se contempla o pasado como unha época dourada a reconstruír. O fenómeno das 'tradwives', representando a un tipo de muller tradicional que está na cociña ou facendo labores domésticos, cunha luz moi cálida, entraría nesta última e resulta moi perigoso porque mesmo xera un sentimento desmesurado de idolatría». Asimismo, Lara Caeiro reflexiona que «este suposto amor polo pasado no fondo non é real, senón unha maneira de negociar coa incerteza do presente ou da incomodidade do presente que se soluciona de maneira 'fácil', pero manipulada por todo o que vemos e consumimos, escollendo certos aspectos do pasado que aparentamente funcionan».

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Por último, Lara Caeiro concluye haciendo referencia a que es posible relacionar este tipo de tendencias con muchas de las problemáticas y crisis presentes en la actualidad. Así, la directora de arte y estilista hace referencia a que «nos anos 30, xa Walter Benjamin reflexionaba sobre a estetización da política, analizando que moitas veces as ideas políticas se venden primeiro non mediante argumentos, senón mediante imaxes, emocións e mediante a estética. Hai certas ideoloxías e dinámicas de poder que se venden a través das imaxes e é algo que leva pasando dende sempre, está acontecendo agora e seguirá pasando».