Claves para prevenir el impacto del retorno de la extrema delgadez como canon de belleza

La recuperación de cánones de belleza y de estéticas preocupantes como cuerpos ultradelgados frente a la diversidad de la década de 2010, junto a la pérdida del color y de los estampados tanto en la moda como en el entorno son tendencias destacadas en la actualidad. La doctora en Psicopedagogía y psicóloga viguesa María Calado analiza cómo repercute el desplazamiento del movimiento 'body positive' y asegura que «afecta a todos os xéneros, pero de forma diferente, e é importante entender esa diferenza porque condiciona tamén os trastornos que se desenvolven».

Esta experta señala que «nas mulleres, a presión histórica sobre o corpo como obxecto de valoración social é moito máis antiga e estrutural: o corpo feminino foi sempre un territorio normado, vixiado e corrixido, e o ideal que se lle impón apunta á delgadeza extrema. Nos homes, o ideal corporal dominante non é a delgadeza senón a musculación: un corpo grande, definido, sen graxa pero con volume. Esa diferenza no ideal ten consecuencias directas nos trastornos asociados, xa que mentres que nas mulleres predominan condutas de restrición severa orientadas a reducir o corpo, nos homes é máis frecuente a vigorexia —a obsesión por aumentar a masa muscular— así como o uso de substancias como os esteroides anabolizantes ou os suplementos en doses perigosas. Iso non significa que os homes non desenvolvan trastornos alimentarios restritivos, pero o camiño cara ao sufrimento corporal masculino ten con frecuencia outra forma».

Al margen de estas diferencias, María Calado llama la atención sobre que «o que si é común a todos os xéneros é que as redes sociais aceleraron e intensificaron esa presión a idades cada vez máis temperás. Nenas de oito ou nove anos xa manifestan insatisfacción co seu corpo; iso non é un problema individual, é un problema de saúde pública».

Prevención

Para contrarrestar el fuerte impacto que implica el retorno de la extrema delgadez como canon de belleza en una sociedad hiperconectada a las nuevas tecnologías, María Calado considera que es necesario actuar a varios niveles a un tiempo, pero teniendo presente que «mentres o sistema siga vinculando o valor das mulleres á súa aparencia, estaremos a tratar síntomas sen tocar a causa. A transformación real require cuestionar esa estrutura, e iso implica un compromiso de todos os axentes sociais».

O corpo feminino foi sempre un territorio normado, vixiado e corrixido

Desde la educación, la psicóloga viguesa entiende que es imprescindible incorporar «a alfabetización mediática e corporal nos centros escolares desde idades temperás: que o alumnado aprenda a identificar como funcionan os algoritmos, como se constrúen as imaxes que consumen, que intereses económicos hai detrás, e por que o corpo das mulleres foi historicamente un territorio de control e avaliación pública». Desde el entorno familiar, para María Calado la clave pasa por no prohibir las redes sociales, puesto que «iso raramente funciona», afirma, sino en llevar a cabo un acompañamiento, « conversar e ofrecer referentes alternativos que desvinculen o valor persoal da aparencia».

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Las instituciones son otro pilar fundamental en la prevención y la psicóloga viguesa indica que es necesaria una regulación. En este sentido, Calado comenta que «non pode ser que os algoritmos que danan a saúde mental de menores operen sen ningunha responsabilidade». Por último, esta experta hace referencia a que desde el ámbito sanitario y educativo es fundamental «abandonar definitivamente os enfoques presentes nos programas de 'obesidade infantil' que avergoñan corpos ou campañas de saúde que usan a delgadeza como sinónimo de benestar. A saúde é moito máis complexa e diversa que o que cabe nunha talla, e non pode seguir sendo outra ferramenta para lexitimar a presión sobre os corpos das mulleres», concluye Calado.