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Claves para prevenir el impacto del retorno de la extrema delgadez como canon de belleza

La doctora en Psicopedagogía y psicóloga viguesa María Calado analiza cómo afecta el desplazamiento del movimiento 'body positive' y aporta una serie de pautas para contrarrestar este fenómeno, especialmente en las generaciones más jóvenes

Usuarios en las instalaciones de un gimnasio vigués.

Usuarios en las instalaciones de un gimnasio vigués. / Jose Lores

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Carolina Sertal

Carolina Sertal

Vigo

La recuperación de cánones de belleza y de estéticas preocupantes como cuerpos ultradelgados frente a la diversidad de la década de 2010, junto a la pérdida del color y de los estampados tanto en la moda como en el entorno son tendencias destacadas en la actualidad. La doctora en Psicopedagogía y psicóloga viguesa María Calado analiza cómo repercute el desplazamiento del movimiento 'body positive' y asegura que «afecta a todos os xéneros, pero de forma diferente, e é importante entender esa diferenza porque condiciona tamén os trastornos que se desenvolven».

Esta experta señala que «nas mulleres, a presión histórica sobre o corpo como obxecto de valoración social é moito máis antiga e estrutural: o corpo feminino foi sempre un territorio normado, vixiado e corrixido, e o ideal que se lle impón apunta á delgadeza extrema. Nos homes, o ideal corporal dominante non é a delgadeza senón a musculación: un corpo grande, definido, sen graxa pero con volume. Esa diferenza no ideal ten consecuencias directas nos trastornos asociados, xa que mentres que nas mulleres predominan condutas de restrición severa orientadas a reducir o corpo, nos homes é máis frecuente a vigorexia —a obsesión por aumentar a masa muscular— así como o uso de substancias como os esteroides anabolizantes ou os suplementos en doses perigosas. Iso non significa que os homes non desenvolvan trastornos alimentarios restritivos, pero o camiño cara ao sufrimento corporal masculino ten con frecuencia outra forma».

Al margen de estas diferencias, María Calado llama la atención sobre que «o que si é común a todos os xéneros é que as redes sociais aceleraron e intensificaron esa presión a idades cada vez máis temperás. Nenas de oito ou nove anos xa manifestan insatisfacción co seu corpo; iso non é un problema individual, é un problema de saúde pública».

Prevención

Para contrarrestar el fuerte impacto que implica el retorno de la extrema delgadez como canon de belleza en una sociedad hiperconectada a las nuevas tecnologías, María Calado considera que es necesario actuar a varios niveles a un tiempo, pero teniendo presente que «mentres o sistema siga vinculando o valor das mulleres á súa aparencia, estaremos a tratar síntomas sen tocar a causa. A transformación real require cuestionar esa estrutura, e iso implica un compromiso de todos os axentes sociais».

O corpo feminino foi sempre un territorio normado, vixiado e corrixido

Desde la educación, la psicóloga viguesa entiende que es imprescindible incorporar «a alfabetización mediática e corporal nos centros escolares desde idades temperás: que o alumnado aprenda a identificar como funcionan os algoritmos, como se constrúen as imaxes que consumen, que intereses económicos hai detrás, e por que o corpo das mulleres foi historicamente un territorio de control e avaliación pública». Desde el entorno familiar, para María Calado la clave pasa por no prohibir las redes sociales, puesto que «iso raramente funciona», afirma, sino en llevar a cabo un acompañamiento, « conversar e ofrecer referentes alternativos que desvinculen o valor persoal da aparencia».

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Las instituciones son otro pilar fundamental en la prevención y la psicóloga viguesa indica que es necesaria una regulación. En este sentido, Calado comenta que «non pode ser que os algoritmos que danan a saúde mental de menores operen sen ningunha responsabilidade». Por último, esta experta hace referencia a que desde el ámbito sanitario y educativo es fundamental «abandonar definitivamente os enfoques presentes nos programas de 'obesidade infantil' que avergoñan corpos ou campañas de saúde que usan a delgadeza como sinónimo de benestar. A saúde é moito máis complexa e diversa que o que cabe nunha talla, e non pode seguir sendo outra ferramenta para lexitimar a presión sobre os corpos das mulleres», concluye Calado.

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