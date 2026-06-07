Los cinco pueblos gallegos que ya están entre los más bonitos de España: una provincia se queda a cero
Ponte Maceira, Mondoñedo, Castro Caldelas, Oseira y Vilanova dos Infantes reciben el sello que valora su patrimonio arquitectónico, natural y su identidad
Galicia guarda rincones que parecen pensados para detener el tiempo. Algunos están junto a un río, otros al abrigo de un castillo, entre monasterios, torres medievales o calles de piedra que conservan la memoria de siglos. Cinco de esos lugares forman ya parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, la asociación sin ánimo de lucro que distingue a pequeñas localidades con un patrimonio especial y una cuidada conservación.
En Galicia, el sello lo tienen Ponte Maceira, en A Coruña; Mondoñedo, en Lugo; y tres enclaves de la provincia de Ourense: Castro Caldelas, Oseira y Vilanova dos Infantes. Son cinco paradas muy distintas, pero unidas por una misma idea, la de una Galicia serena, monumental y auténtica, donde el paisaje y la historia se entienden casi sin necesidad de explicaciones.
En el mapa nacional, Galicia se sitúa en una zona media. Sus cinco pueblos la igualan con comunidades como Asturias, Cataluña o Canarias, y la colocan por delante de País Vasco, Navarra, Madrid, La Rioja y Murcia. Sin embargo, todavía queda lejos de las grandes líderes de la lista: Castilla y León, con 31 pueblos; Andalucía, con 19; y Aragón, con 15.
Cómo se concede el reconocimiento
El ranking deja también una ausencia llamativa, la de alguna localidad pontevedresa. Ninguna ubicación de la provincia gallega con más tiron turístico ha logrado colarser en la red oficial de «Los Pueblos Más Bonitos de España». Si que logran posiciones destacadas en otros listados con el mismo foco, como el de National Geographic, que sí ha puesto en valor joyas como Combarro y Cambados.
La ausencia no significa que Pontevedra no tenga pueblos con encanto. El reconocimiento no se concede solo por ser bonito. La asociación valora que el municipio tenga menos de 15.000 habitantes, patrimonio arquitectónico o natural acreditado, buena conservación del casco urbano, calidad de los espacios públicos, promoción turística, actividad cultural, sostenibilidad y cuidado de su identidad. Para entrar en la red, el ayuntamiento debe solicitarlo y superar una evaluación con visita técnica, fotografías, entrevistas y análisis de la Comisión de Calidad.
Aun así, para muchos viajeros, resulta difícil mirar el mapa gallego de los pueblos más bonitos y no echar de menos algún rincón pontevedrés.
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