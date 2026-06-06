El simposio de A Pobra pone el foco en el empuje de la IA a los avances tecnológicos en el ámbito de la odontología

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. También en el ámbito de la odontología, en el que el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías y la realidad virtual han impulsado en los últimos años la investigación y las técnicas de planificación y cirugía.

Así quedó de manifiesto este sábado, como conclusión transversal, en la vigésima edición del Simposio A Pobra, organizado por el Atlantic Dental Institute, que dirige el doctor Gonzalo López Castro, este año con la colaboración de la firma Straumann.

Un foro, celebrado en el Teatro Elma, que reunió a casi un centenar de profesionales de varios países y en el que participaron como ponentes tres prestigiosos expertos.

En la inauguración, el alcalde, José Carlos Vidal, agradeció a Gonzalo López "que siga apostando por A Pobra para este simposio, cuando quizá habría sido más fácil organizarlo en una gran ciudad".

Por su parte, López Castro destacó los "cuatro pilares" sobre los que se asienta el éxito de este simposio en cada edición: "la selección de los ponentes, de prestigio internacional; la evidencia científica que avala todo lo que se dice en este foro; el compromiso de los ponentes y los asistentes para compartir conocimiento en este foro, que se nutre de sinergias; y la pasión de estudiantes y profesionales que, en su día a día, engrandecen la odontología".

Gonzalo López, tras la conferencia de Vicente Barbís, natural de Castellón, que cerró su intervención regalando a los asistentes la receta de una paella valenciana. / Suso Souto

La primera conferencia, titulada Diseño de sonrisa: del diálogo del paciente a la planificación clínica, corrió a cargo de Vicente Berbís, licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia.

"En nuestra profesión, una correcta comunicación con el paciente ha constituido siempre una de las claves del éxito en la relación odontólogo-paciente. A día de hoy, el mundo digital y trabajar de la mano de la Inteligencia Artificial nos permite agilizar y, sobre todo, mejorar esta comunicación, aportando la mejor de las calidades a cada paciente e individualizando mucho el tratamiento con una precisión asombrosa", señaló.

Vicente Berbís, durante la conferencia impartida en el Teatro Elma. / Suso Souto

"La odontología está en un excelente momento. Experimentó un gran avance tecnológico, que nos permite ser mucho más precisos, y aplicar tratamientos menos invasivos. Y sobre todo, permite al paciente conocer de antemano y casi con exactitud el resultado final".

Y es que la realidad virtual y la IA están ya plenamente integradas en la odontología. "Las bases de los avances tecnológicos que hoy estamos utilizando se sentaron hace años, pero el gran despegue se produjo más recientemente. La evolución fue exponencial. Cada nuevo avance trae consigo muchos otros poco después. Y la industria apuesta cada vez más por desarrollar esa nueva tecnología", explica Berbís.

Con todo, considera que "la formación reglada en el ámbito de la odontología va, lamentablemente, unos pasos por detrás". "Cuanto más avanza la tecnología, más desfase se genera en ese sentido. Pero hay múltiples maneras de formarse: congresos, posgrados, etc.", indica.

A continuación fue el turno de Margarita Vázquez (doctora en Odontología por la Universidad Rey Juan Carlos), quien disertó sobre las sinergias digitales en implantología.

Tras explicar que, ante una intervención odontológica, "la planificación y el diseño son esenciales, como en la arquitectura y, en general, en todas las actividades profesionales", Vázquez dijo que "la cirugía guiada es también esencial hoy en día, aunque desde luego requiere una muy buena fase formativa".

Margarita Vázquez, este sábado durante su intervención en el Simposio A Pobra. / Suso Souto

"En la actualidad, disponemos de múltiples herramientas de última tecnología para poder crear nuestro paciente virtual y trabajar con él desde nuestras propias casas. Es por ello que con distintas mediciones obtenidas en clínica podemos planificar cada tratamiento al detalle para ofrecer la mayor precisión y predictibilidad posible", indicó.

"En cirugía no podía ser menos, y la planificación quirúrgica con los nuevos métodos diagnósticos está a la orden del día", añadió.

Finalmente, Giulio Rasperini (considerado un referente mundial en periodoncia, implantología y regeneración tisular), destacó que "la innovación en regeneración periodontal y periimplantaria se centra en lograr resultados altamente predecibles y mínimamente invasivos mediante el uso de biomateriales bioactivos, terapias celulares y tecnología digital".

"Estas técnicas logran restaurar los tejidos dañados, permitiéndole al paciente una buena longevidad de cada tratamiento", dijo Rasperini.

Gonzalo López Castro dijo que "este curso propone una visión integradora de la odontología contemporánea, en la que la comunicación con el paciente, la planificación digital y el conocimiento de los fundamentos biológicos se articulan para mejorar la toma de decisiones clínicas".

Asistentes al simposio, durante una pausa para el café. / Suso Souto

"A través del diseño de sonrisa se abordará su papel en la comprensión del plan de tratamiento y en la alineación de expectativas, mientras que la digitalización permitirá incrementar la precisión diagnóstica y la reproducibilidad de los procedimientos", añadió.

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Según Gonzalo López, "este enfoque se complementa con los principios de la regeneración periodontal y periimplantaria, entendidos como elementos clave para la estabilidad tisular. Todo ello con el objetivo de favorecer resultados clínicos estables a largo plazo y aumentar la predictibilidad de los tratamientos".