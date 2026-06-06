El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

El papa León XIV con los Reyes de España en su llegada a Madrid

¿Ya nos sigues?
Añádenos en Google

Visita del Papa a España

El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

45 Fotos

José Luis Roca | David López Frías

whatsapp

El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid

José Luis Roca / PIM

145

Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid

El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.

José Luis Roca / PIM

245

El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa

345

Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al papa León XIV, a su llegada en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Papa León XIV en Barajas

445

El Papa León XIV en Barajas

El Papa León XIV en su llegada a Madrid

545

El Papa León XIV en su llegada a Madrid

El pontífice en Madrid

José Luis Roca / PIM

645

El pontífice en Madrid

El Papa llega a Madrid

745

El Papa llega a Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

845

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

945

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

1045

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

El avión del Papa en su llegada a Madrid

1145

El avión del Papa en su llegada a Madrid

El avión del Papa en su llegada a Madrid

1245

El avión del Papa en su llegada a Madrid

Diferentes autoridades, como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso, esperan la llegada del Papa

José Luis Roca / PIM

1345

Diferentes autoridades, como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso, esperan la llegada del Papa

Pedro Sánchez, Felipe VI y la reina Letizia esperan la llegada del Papa en Madrid

José Luis Roca / PIM

1445

Pedro Sánchez, Felipe VI y la reina Letizia esperan la llegada del Papa en Madrid

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida esperan la llegada del Papa

José Luis Roca / PIM

1545

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida esperan la llegada del Papa

Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León XIV a su llegada al Palacio Real

Zipi Aragón / EFE

1645

Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León XIV a su llegada al Palacio Real

El papa León VIX saluda a los fieles a su llegada al Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia oficial de bienvenida al inicio de su viaje de seis días a España. EFE/Zipi Aragón

Zipi Aragón / EFE

1745

El papa León VIX saluda a los fieles a su llegada al Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia oficial de bienvenida al inicio de su viaje de seis días a España. EFE/Zipi Aragón

Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León VIX a su llegada al Palacio Real

J.J. Guillén / EFE

1845

Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León VIX a su llegada al Palacio Real

La princesa Leonor y la infanta Sofía esperan la llegada del papa León VIX en le Patio de Armas del Palacio Real

Chema Moya / EFE

1945

La princesa Leonor y la infanta Sofía esperan la llegada del papa León VIX en le Patio de Armas del Palacio Real

Ver más

TEMAS