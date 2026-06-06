Miguel Costas: « Sigo dando los conciertos como el primer día»

Cuando se cumplen 65 años de su «trayectoria vital» y 50 desde que cogió por primera vez una guitarra gracias a su abuela Aurita, quien decidió canjear los cupones «Valespar» por aquel «trasto» para su nieto sin imaginar que este llegaría a montar una banda punk y a llenar estadios por toda España, Miguel Costas quiso regalar al público las «memorias supervivientes de un Siniestro Total» en forma de libro, una autobiografía que presentó ayer por primera vez en Vigo, en Club FARO.

Bajo el título de «¡Esas palmas, coño!» y con la coautoría del periodista y abogado Renato Landeira, Miguel Costas acercó ayer al público algunos detalles de las memorias de lo que no le gusta llamar carrera, «porque cansa», pero que le ha permitido vivir de algo que hacía «por puro divertimiento», y de unos recuerdos por los que se cruzan emblemáticas bandas como Siniestro Total, Aerolíneas Federales, Os Resentidos, Golpes Bajos o Def con Dos, así como una red de profesionales de la música que elevaron a la ciudad olívica como decisiva en la vida y composiciones de Costas.

El acto contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien intervino al inicio de la presentación para destacar que tanto Miguel Costas como Siniestro Total fueron y son un símbolo identitario de la ciudad asegurando que «hacían música de forma excepcional y trascendieron incluso a sus propias canciones, porque siguen formando parte de esta ciudad. Perviven y pervivirán porque estaba el mito, estaba la música, pero necesitaba letra, porque fuisteis grandes activadores culturales de Vigo y es bueno saber cómo era y que nos lo cuenten ellos en este libro».

A continuación, el periodista y escritor Xosé Antonio Perozo rescató de sus propios recuerdos aquel Vigo en el que creció el propio Costas, haciendo especial referencia al barrio de O Calvario, un «germen importante» de actividad cultural, y también dibujó el retrato de una ciudad que caía en el silencio al llegar la noche y que, sin embargo, tiempo después habría de proporcionar todos los elementos necesarios para que emergiera la Movida, destacando el periodista que «Vigo explota con Siniestro Total».

Sobre «¡Esas palmas, coño!», el músico y compositor vigués señaló que refleja su trayectoria musical «con altibajos, con momentos buenos y con otros menos, pero viviendo de algo de lo que nunca pensé que iba a vivir, algo que hacía por puro divertimiento y de lo que, de repente, te das cuenta de que te estás dedicando a ello, aunque mi madre me siguiera preguntando de vez en cuando que cuándo iba a empezar a trabajar». En la presentación, Miguel Costas repasó algunas anécdotas como las de Siniestro Total como teloneros de Madonna en Balaídos y «los baños» como «camerino», el accidente en Beiramar que bautizó a la banda o el día que llevaron camisetas con la frase «Ante todo mucha calma» a la TVG, porque en su primera visita para «hacer un playback no nos dejaban movernos», indicó.

Miguel Costas. / Pablo H. Gamarra

Hoy se fijan en quien tiene más seguidores; se está perdiendo mucha gente joven con canciones propias

Respecto a su salida del histórico grupo, Costas afirmó: «Me dio mucha pena irme de Siniestro, quería seguir, pero las circunstancias se juntaron y se produjo mi salida. Con el paso del tiempo, creo que fue una decisión acertada , pero lo pasé mal».

Al final de la presentación, el público se interesó por posibles fechas para ver al músico vigués en concierto, a lo que Costas respondió que espera empezar en verano con algunos, si bien lo fuerte llegará en 2027 con una gira con motivo de su 45 aniversario en la música: «Sigo dando los conciertos como el primer día, nunca he parado, he seguido tocando siempre», concluyó el compositor.

Su mirada hacia la industria actual

Durante el turno de preguntas, el público también se interesó por la posibilidad de un nuevo álbum de Miguel Costas. El compositor aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación que están atravesando en la actualidad muchos de los artistas de la industria musical y puso el foco en que «importa más tener 200.000 seguidores aunque tengas tres canciones malas, que si tienes tres canciones buenas y solo 20 seguidores. Si no hay apoyo detrás, si no hay un marketing, es muy difícil, porque las discográficas se fijan en quien tiene más seguidores que en el que lleve unas canciones muy buenas, y triunfa al que lo apoya una discográfica o un promotor. Sin apoyo económico es imposible y es una pena porque se está perdiendo mucha gente joven con canciones propias por este motivo».

En este sentido, Costas apuntó también que «se centran en un artista durante toda una temporada hasta que cansa, llenan estadios con hologramas y se pierde la esencia de la música», añadiendo que «en un concierto tiene que haber música, lo demás es un evento, una performance, un espectáculo, muy digno, pero no es un concierto de música si no hay músicos».