La Casita de Bad Bunny, de un espacio de resistencia a un símbolo de exclusividad para gente guapa y famosa

Los conciertos de Bad Bunny en Madrid están copando los hilos de las redes sociales y acaparando la atención de los medios mucho más allá de lo meramente musical. La Casita, un espacio dentro del espectáculo del artista puertorriqueño que nació para transmitir un mensaje de resistencia y solidaridad con los desplazados y marginados, se ha convertido para muchos en un símbolo de exclusividad y exclusión. Muchas voces se han alzado en contra de la prevalencia de jóvenes famosas, «influencers» y mujeres del público con una estética muy concreta, estas últimas reclutadas por ojeadores, mientras el resto queda fuera de esta escena de proximidad con el artista por no cumplir con los cánones estéticos o de estatus. Algunas críticas han ido más allá y han llegado a establecer paralelismos con el famoso jacuzzi de Jesús Gil, una imagen icónica de los años noventa del siglo pasado en la que el entonces alcalde de Marbella posaba rodeado de mujeres jóvenes en traje de baño.

Las expertas consultadas por FARO coinciden en señalar que La Casita de Bad Bunny funciona como un símbolo de quienes son considerados atractivos, exitosos o deseables en la cultura actual y demuestra que siguen predominando ciertos cánones de belleza, juventud, estatus y popularidad.

La sexóloga Emma Placer interpreta «La Casita» como un espacio reservado para «los elegidos». «Me recuerda a la corte de Versalles, donde solo entraban 'los deseables' o el banquete de Platón. Para mí, La Casita es como la última cena del 'pop' solo están los 12 elegidos y elegidas», afirma.

«La consecuencia inmediata es pensar: ‘yo no valgo’. A largo plazo, el daño alcanza al autoconcepto» Emma Placer — Sexóloga

Para la sexóloga, aunque el discurso pueda estar vinculado a la diversidad, la lógica de la industria cultural sigue respondiendo principalmente a intereses comerciales y de marketing. Asimismo, recuerda que en las redes sociales y la cultura popular continúan predominando los ideales de juventud, belleza y cuerpos normativos. En su opinión, estos modelos no son casuales, sino que reflejan aquello que genera más atención, consumo e interacción. Sin embargo, valora que se exista un debate social sobre estas representaciones. «Seguramente, en las próximas 'casitas' se cuelen otro tipo de referentes que también existen y que nos representan», señala.

Para Placer, el principal daño de no «sentirse elegido» es la sensación de exclusión y la falta de deseabilidad. «La consecuencia inmediata es pensar: ‘yo no valgo’. A largo plazo, el daño alcanza al autoconcepto: la persona acaba creyendo que sus logros, méritos, talento o simpatía importan menos que ajustarse a un determinado canon de belleza. El mensaje que recibe es que, si no tiene el cuerpo normativo, nunca será una de las personas invitadas a La Casita».

Además, las redes sociales amplifican las comparaciones. En este sentido, recuerda que antes los referentes de belleza eran relativamente limitados (modelos, revistas y televisión), pero hoy, cualquier persona puede convertirse en referencia visual gracias a la viralidad de las redes, lo que multiplica las oportunidades de comparación y refuerza la percepción de que ciertos cuerpos son los únicos deseables.

«El bombardeo de la publicidad en redes sociales genera una autocrítica personal que puede ser peligrosa» Diana Rodríguez — Psicóloga

La psicóloga Diana Rodríguez asegura que, aunque la presión social sobre el físico ha cambiado de forma, sigue presente y hoy actúa principalmente a través de redes sociales, publicidad y cultura popular, generando autocrítica y reforzando estándares de belleza, poder y éxito que pueden entrar en conflicto con valores de autenticidad, diversidad e inclusión. «El bombardeo de la publicidad en redes sociales genera una autocrítica personal que, dependiendo del caso, puede ser más o menos peligrosa», advierte.

En su opinión, las redes sociales, los conciertos y ciertos productos culturales tienen un efecto muy negativo, al reforzar modelos estéticos y sociales rígidos, y contribuyen a la comparación social y a la sensación de no estar a la altura de determinados estándares. «Mientras la familia, la escuela o los grupos de amistad intentan construir espacios seguros para la identidad personal, estos medios suelen imponer lo que consideran correcto o deseable», sostiene.

Esta especialista sostiene que para protegerse de estos mensajes es fundamental fortalecer la seguridad y autoestima personal con el apoyo del entorno cercano; seleccionar de forma crítica el contenido que se consume; entender que la imagen que muestran los artistas forma parte de una puesta en escena y no necesariamente representa la realidad, y disfrutar del espectáculo sin asumir como propios los modelos estéticos que se exhiben.

Por su parte, la sexóloga Purificación Leal afirma que la polémica de «La casita» es interesante porque permite debatir sobre desigualdades, aunque advierte de que también puede formar parte de una estrategia de marketing para generar atención y beneficios. Desde una perspectiva feminista y de género, Leal sostiene que refleja una jerarquía de cuerpos y relaciones basada en los mitos del amor romántico, los roles de género y la necesidad de ser validado o elegido por otros.

«Internet permitió la visibilidad de la diversidad sexual y de cuerpos, pero perdura el refuerzo de cánones de belleza asociados a códigos masculinos y femeninos» Purificación Leal — Sexóloga

«La globalización de internet y la interconexión digital permitió la visibilidad de la diversidad sexual y de cuerpos, sin embargo, perdura el refuerzo de cánones de belleza asociados a códigos masculinos y femeninos. Desde las instituciones, la cultura y los medios de comunicación se siguen sancionando los cuerpos que amenazan a esa coherencia sexo-género (hay poca visibilidad de los cuerpos fuera o en los márgenes de ese modelo); y la música, sobre todo algunos géneros musicales, reproduce muchos de esos estereotipos, tanto en las letras como en los videoclips, cosificando los cuerpos de las mujeres o mostrándolas como sumisas, y de relaciones desiguales basadas en la dependencia del modelo romántico», afirma.

Leal añade que las redes sociales tienen una enorme capacidad para normalizar estos modelos, especialmente entre jóvenes, por lo que considera fundamental desarrollar pensamiento crítico. «Asistimos a una adicción tecnológica donde los discursos de las plataformas impiden desarrollar un pensamiento crítico y una verdadera autonomía personal», subraya.

La sexóloga alerta, además, del retroceso en igualdad de género entre los jóvenes y el aumento de la violencia de género, especialmente en el ámbito digital. Para frenar esta tendencia, apuesta por el acompañamiento activo de los adultos, con el fin de evitar que normalicen lo que consumen, implicarlos en su vida cotidiana y ayudarles a aprender a establecer límites saludables.