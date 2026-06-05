Vuelve el ‘tocomocho’ a Galicia: la Policía alerta de nuevas estafas a personas mayores

La Policía Nacional ha alertado de la reaparición en Galicia de la estafa del «tocomocho», un timo clásico que en las últimas semanas ha vuelto a detectarse en diferentes ciudades de la comunidad. Según advierte la Jefatura Superior de Policía, los delincuentes han logrado engañar a varias víctimas y sustraerles importantes cantidades de dinero, además de joyas.

El perfil más habitual de la víctima es el de una persona de edad avanzada que camina sola por la calle. Los estafadores se aproximan con una actitud cercana y amable, recurriendo a una puesta en escena cuidadosamente preparada para ganarse su confianza y precipitar la entrega del dinero.

El engaño suele comenzar cuando uno de los timadores aborda a la víctima asegurando que tiene un billete de lotería premiado que no puede cobrar por algún motivo urgente: por no tener documentación, ser extranjero o atravesar una supuesta emergencia familiar, entre otras excusas.

En ese momento aparece un segundo implicado, que simula ser un transeúnte ajeno a la escena. Este confirma falsamente que el boleto está premiado, consultándolo en un teléfono móvil o en un listado, e incluso se ofrece a aportar dinero para comprarlo, reforzando así la credibilidad del engaño.

La fase final llega cuando ambos convencen a la víctima para que entregue una cantidad elevada de dinero en efectivo, o incluso joyas, a cambio del supuesto billete ganador, que tendría un valor muy superior. En algunos casos, los estafadores se ofrecen a acompañar a la persona mayor a su domicilio o a una entidad bancaria para retirar los fondos. Una vez conseguido el botín, desaparecen.

La Policía Nacional insiste en que la principal herramienta para evitar este tipo de delitos es la prevención. Por ello, recomienda a las familias alertar especialmente a sus allegados de mayor edad y recordarles que nadie regala dinero en la calle ni ofrece boletos premiados de forma improvisada.

Recomendaciones

También aconseja desconfiar de cualquier desconocido que proponga una operación económica urgente en la vía pública, no acudir nunca al banco acompañado por personas desconocidas y mantener la calma ante situaciones en las que se intenta presionar a la víctima para que actúe deprisa o no consulte con familiares.

Si una persona es abordada con una propuesta de estas características, o si alguien presencia una situación similar con una persona mayor, la Policía pide llamar de inmediato al 091. También recomienda fijarse, siempre que sea posible y sin ponerse en riesgo, en los rasgos físicos de los sospechosos, su vestimenta o el vehículo que puedan utilizar para facilitar su identificación posterior.